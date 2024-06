Bambina di due anni aggredita da un cane

È avvenuto a Latina nella serata di venerdì scorso. Sul posto è stato richiesto l’intervento dei carabinieri.

Il tutto è stato riscontrato nei pressi di un esercizio commerciale a due passi dal centro del capoluogo.





Secondo le ricostruzioni, l’animale di media taglia e meticcio, regolarmente iscritto all’anagrafe canina e di proprietà di una donna polacca di 58 anni, avrebbe aggredito la bambina mordendola.

La giovane vittima è stata soccorsa e trasportata con l’ambulanza, presso il nosocomio di Latina, non in pericolo di vita.

La titolare del cane dovrebbe poter rispondere del reato di lesioni personali e malgoverno di animali, ma si è è in attesa della denuncia da parte dei genitori della piccola poiché, per lesioni personali inferiori a 20 giorni, si procede a querela di parte e le ferite non sembrano essere gravi.