Arrestato varie volte per reati diversi, deve scontare oltre 4 anni

I poliziotti del Commissariato di Fondi, nei giorni scorsi, hanno eseguito un ordine di emesso dalla Procura della Repubblica di Latina nei confronti di un giovane fondano già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

L’uomo, soggetto frequentatore di ambienti dediti alle attività criminali, nel 2019 era stato condannato per lesioni aggravate e minacce e nel 2020 aveva ricevuto una seconda condanna per lesioni.





In seguito a tali fatti il ragazzo ha continuato a porre in essere condotte delittuose ed era stato denunciato in quanto ritenuto responsabile di lesioni e atti persecutori nei confronti di una giovane ragazza nonché di maltrattamenti in famiglia ed estorsione nei confronti della madre, quest’ultima vittima di continue richieste di denaro che all’uomo, abituale assuntore di droga, servivano per l’acquisto dello stupefacente.

L’ultima condanna risale al novembre 2023, quando è l’uomo condannato per violenza sessuale aggravata, reato per il quale era stato denunciato nell’anno 2021 da una giovane che con lui aveva avuto una frequentazione.

Alla luce delle condanne definitive emesse nei suoi confronti, la Procura ha emesso l’ordine di esecuzione del cumulo delle pene applicate, provvedimento eseguito nei giorni scorsi dai poliziotti di Fondi.

L’uomo dovrà scontare una pena complessiva di 4 anni e due mesi di reclusione.