Picchia la moglie davanti ai figlioletti, 43enne denunciato a Itri

Mercoledì, a Itri, i carabinieri della Stazione locale sono intervenuti in un’abitazione su segnalazione di un uomo che era stato coinvolto dall’ennesima lite familiare tra due vicini di casa, coniugi.

Da una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio dell’autorità giudiziaria, un 43enne sarebbe stato responsabile di un’aggressione prima fisica e poi verbale a discapito della moglie, una 42enne di nazionalità rumena.





L’uomo avrebbe graffiato e tirato il cuoio capelluto della malcapitata, e il tutto sarebbe avvenuto davanti ai figli minori della coppia, entrambi del 2017.

Per questioni di protezione e per minimizzare ai loro occhi l’accaduto, i bambini sono stati affidati alla nonna paterna, mentre la madre è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale di Formia per tutte le cure del caso. L’aggressore è stato contestualmente denunciato per il reato di maltrattamenti in famiglia.