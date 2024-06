Massaggio viso: quando praticarlo e perché farlo

Quando si parla di massaggi spesso e volentieri associamo questa pratica a diverse parti del nostro corpo, tralasciando forse quella che effettivamente potrebbe giovarne più di tutte: il viso. La pratica dei massaggi per il viso infatti può rivelarsi una vera e propria manna dal cielo, se fatta correttamente, che non solo migliora l’aspetto generale del volto, ma ci consente di rilassarci e godere di una coccola unica. Ma quando è il momento di pensare a un massaggio viso e quali sono i reali benefici? Scopriamo insieme le risposte.

Quando è il momento di fare un massaggio viso

Iniziamo con il dire che per fare un massaggio al viso la prima mossa da fare è praticare un’accurata detersione. Per questo motivo, in genere è consigliato praticarlo la mattina o la sera, quando arriva il momento che ci siamo prefissati di dedicare alla skincare.





La pulizia del viso è necessaria sostanzialmente per due motivi:

prepara la pelle ad assorbire maggiormente i principi attivi dei vari prodotti;

distende la pelle, eliminando stress e segni dovuti alla mimica.

Quindi, inizia rimuovendo sporco e impurità, applica un tonico per preparare l’epidermide e magari aggiungi anche qualche goccia di siero o olio essenziale per facilitare il movimento dei polpastrelli.

A questo punto fai attenzione: se vuoi conoscere tutto quello che c’è da sapere sui massaggi al viso devi anche conoscere i giusti movimenti da fare e toccare i punti corretti affinché il massaggio risulti davvero efficace. A tal proposito, su Bsoul, oltre a trovare utili prodotti, per esempio, puoi anche consultare delle guide apposite su questo argomento.

Come eseguire il massaggio viso in 6 punti

Per concederti un massaggio al viso non per forza devi recarti in un centro estetico, puoi anche farlo in autonomia seguendo questi 6 semplici passi.

Inizia dalle tempie. Usa i polpastrelli per fare dei movimenti circolari, che stimolano la circolazione sanguigna. Concentrati sul contorno occhi. Fai meno pressione su quest’area da massaggiare, magari usando l’anulare. Compi dei movimenti delicati su tutta la zona sotto gli occhi, partendo dall’angolo interno verso quello esterno. In questo modo favorisci il drenaggio linfatico e puoi ridurre eventuali gonfiori. Passa alle guance. Su quest’area puoi usare i palmi delle mani e massaggiare con movimenti circolari dal naso verso le orecchie. Non dimenticare la mandibola. Usando i polpastrelli, fai dei movimenti verso l’alto, partendo dal mento e dirigendoti verso le orecchie, seguendo la linea della mandibola. Passa alla zona nasale. Con dei movimenti circolari, usa i pollici o gli indici per massaggiare i lati del naso, scendendo poi verso le narici. Fai un focus anche sul collo. Con i palmi delle mani, fai dei movimenti verso l’alto, dal collo verso il mento.

I benefici dei massaggi viso

Abbiamo visto quando e come eseguire un massaggio viso, adesso concentriamoci brevemente sul perché farlo.

Dedicandoci con regolarità a questa pratica non tarderemo a notare alcuni piccoli cambiamenti nella nostra pelle. Tra i benefici più frequenti, infatti, possiamo riscontrare:

una riduzione delle rughe, giacché il massaggio allevia le tensioni dei muscoli facciali;

una riduzione di gonfiori e borse sotto gli occhi, perché il drenaggio linfatico combatte questi inestetismi;

una pelle più luminosa, perché il massaggio stimola la produzione di collagene e il flusso sanguigno;

un aumento dell’efficacia dei prodotti skincare, perché il massaggio garantisce un maggiore assorbimento dei nutrienti presenti nei vari cosmetici.

Questi motivi dovrebbero essere sufficienti per convincerti a ritagliare del tempo per te e regalarti questa coccola, una pratica che può fare la differenza per la bellezza della tua pelle!