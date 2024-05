L’innovazione sostenibile di VB Gestione e Sviluppo EcoFinancial per lo sviluppo aziendale

È da diverso tempo che si sente sempre più spesso affrontare l’argomento “innovazione sostenibile” in riferimento alle aziende italiane. In effetti, secondo una recente ricerca realizzata dall’organizzazione Sustainability Makers, tale concetto è sempre più preso in considerazione dalle varie realtà imprenditoriali del nostro Paese.

Lo studio mostra infatti che negli ultimi tre anni circa l’80% delle aziende coinvolte nella ricerca ha implementato soluzioni di innovazione tecnologica mirate al miglioramento dell’impatto ambientale, alla sicurezza e risparmio energetico delle proprie attività.





I dati della ricerca sono confortanti perché innovare in modo sostenibile è il modo più opportuno per salvaguardare l’ambiente che ci circonda.

La domanda che però molti si pongono è la seguente: è possibile innovare in modo sostenibile senza rinunciare allo sviluppo aziendale? La risposta è positiva perché ci sono molte aziende che da tempo hanno iniziato un processo di innovazione sostenibile e al contempo hanno migliorato la crescita aziendale. Ma come si persegue un tale processo? Quali strategie si possono adottare?

Una possibile soluzione è quella di rivolgersi ad aziende di consulenza e servizi, come VB Gestione e Sviluppo EcoFinancial, che possono aiutare a centrare obiettivi sostenibili e di sviluppo aziendale. Cerchiamo di capire quindi in che modo una consulenza mirata possa contribuire al perseguimento di tali obiettivi.

Innovazione sostenibile e sviluppo aziendale: l’opportunità di una consulenza mirata

In ogni azienda, per poter perseguire determinati obiettivi, può essere di grande aiuto una consulenza mirata che individui eventuali criticità e suggerisca soluzioni di sviluppo compatibili con gli obiettivi di sostenibilità ambientale.

A tale scopo sono fondamentali uno studio accurato di tutta la struttura aziendale e un’analisi dei vari processi produttivi e delle risorse umane impiegate nell’azienda. Solo conoscendo l’organizzazione nei minimi dettagli è infatti possibile implementare determinate strategie e verificare la fattibilità di determinati progetti.

Quali sono le possibili innovazioni sostenibili per lo sviluppo aziendale?

Sono diverse le aree su cui si può agire per contribuire in modo sostenibile allo sviluppo dell’azienda. È per esempio possibile implementare progetti ecologici quali bonifiche ambientali, gestione mirata degli scarti di lavorazione, creazione di materie prime seconde (vale a dire materiali che derivano dal riciclo o dalla trasformazione di prodotti già esistenti) ecc.

Si può altresì intervenire con progetti basati sulle energie rinnovabili e mirati all’efficientamento energetico dei fabbricati, all’ammodernamento di vecchi impianti fotovoltaici o all’installazione di nuovi impianti, alla produzione di biogas ecc.

Le aziende di consulenza sono in grado di verificare la fattibilità di determinati progetti e produrre tutta la documentazione a sostegno.

Come finanziare le innovazioni tecnologiche sostenibili?

Innovare comporta investimenti che generalmente sono particolarmente rilevanti. È indiscutibile che nel medio-lungo termine ciò possa portare non solo benefici in termini di sostenibilità, ma anche in termini economici. Ma come affrontare l’investimento iniziale?

Anche in questo caso le aziende di consulenza e servizi specializzate possono essere di notevole aiuto poiché sono in grado di individuare le varie possibilità di contributo economico. Oggi infatti esistono diverse opportunità di contributi agevolati o addirittura a fondo perduto erogati dallo Stato, dalle Regioni, dagli enti territoriali, dalle Camere di Commercio ecc.

Le aziende di consulenza e servizi come VB Gestione e Sviluppo EcoFinancial – che operano a 360 gradi – possono suggerire le varie soluzioni possibili e gestire tutto l’iter burocratico – che può essere particolarmente complesso – fino al pagamento del contributo spettante.

Si tratta di un servizio di cruciale importanza perché l’interfaccia con i vari enti non è sempre agevole per le aziende, di piccole o grandi dimensioni che siano.