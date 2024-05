Il 25 maggio scorso ad Aprilia, i Carabinieri sono intervenuti un noto supermercato ad Aprilia, dove personale della sicurezza dell’esercizio commerciale aveva bloccato un uomo autore di furti di generi alimentari.

I militari giunti sul posto identificavano la persona di 50 anni residente in città denunciandola in stato di libertà per il reato di furto.