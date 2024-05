La segretaria Pd Schlein a Terracina

La volata per le elezioni Europee del prossimo 8-9 giugno sta portando molti esponenti politici nazionali sul territorio. In questo uragano di incontri, comizi ed eventi, non passa inosservato l’incontro previsto con la segretaria nazionale del Partito Democratico e candidata anche alle Europee Elly Schlein che, giovedì mattina alle 10 sarà a Terracina.

Un incontro in occasione del mercato settimanale che si svolge a Terracina proprio giovedì. Ma l’incontro non dovrebbe essere l’unico in programma per la segretaria Dem in terra pontina.





Dovrebbe esserci almeno una tappa nel capoluogo di Latina e forse un’altra tappa intermedia di cui sicuramente si avrà riscontro a ridosso dell’evento.