Basilico: un elogio al re delle erbe

Il basilico, erba appartenente alla famiglia delle Lamiaceae, è una presenza immancabile nelle cucine degli italiani. E se molti lo acquistano dal fornitore di fiducia, tanti altri preferiscono avere una piantina in cucina da cui attingere ogni volta che si vuole profumare una ricetta fatta in casa. Infatti, il basilico è apprezzato più che per il suo sapore per il suo profumo intenso e avvolgente. Una fogliolina di basilico sulla pizza, ad esempio, dona profumo, oltre a una nota di colore piacevole. Insomma, tutti noi adoriamo il basilico, ma forse non siamo a conoscenza delle sue proprietà benefiche e di alcune curiosità che lo riguardano. Una volta scoperte non ci resterà che gustare una delle innumerevoli prelibatezze che lo vedono protagonista; dai uno sguardo alle ricette con il pesto alla genovese, non vi è preparazione che più risalti il basilico del classico pesto verde.

Di seguito il nostro elogio al re delle erbe, il basilico, tra proprietà benefiche, curiosità e squisite ricette.





Proprietà e benefici

Per prima cosa vogliamo approfondire le proprietà benefiche del basilico, che riteniamo ancora poco note. Il basilico è un’erba ricca di vitamine A, K e C, nonché di minerali come il ferro, il calcio e il potassio. Da ciò è facile intuire che le foglioline di basilico hanno la capacità di rafforzare il sistema immunitario, migliorare la digestione e favorire la salute delle ossa. Inoltre, il basilico contiene anche composti fitochimici come i flavonoidi e gli oli essenziali, che vantano proprietà antiossidanti e antinfiammatorie.

Curiosità

Curiosità e leggende si sono diffuse nel corso del tempo intorno a questa fogliolina verde dai poteri medicali. Ad esempio, nell’antica Grecia il basilico era associato a Venere, la dea dell’amore, e veniva utilizzato nei rituali d’amore. Anche per gli italiani questa erba è simbolo di amore ma non solo, anche di fortuna e di protezione. Curiosamente, il basilico è anche stato oggetto di superstizioni: mentre in alcune culture è considerato un portatore di prosperità, in altre è ritenuto un presagio di sfortuna.

Ricette

Il basilico è una pianta aromatica presente nella lista degli ingredienti di molte ricette tricolore a cui siamo particolarmente affezionati. Tuttavia, come anticipato nella nostra introduzione, c’è una preparazione in cui è protagonista indiscusso: il pesto alla genovese. Una salsa verde che ne esalta le peculiarità e ne sprigiona il profumo. Per realizzarla a casa occorrono pochi ingredienti di alta qualità: foglie di basilico fresco, pinoli tostati, aglio, parmigiano reggiano grattugiato, olio extravergine di oliva e un pizzico di sale. Inizia lavando e asciugando accuratamente le foglie di basilico per rimuovere eventuali residui di terra; trita finemente il basilico insieme ai pinoli tostati e all’aglio, fino ad ottenere una consistenza omogenea. Aggiungi il parmigiano grattugiato e mescola il tutto. A questo punto, aggiungi gradualmente l’olio d’oliva, amalgamando gli ingredienti fino a ottenere una salsa densa e cremosa. Il pesto può essere conservato in un barattolo ermetico nel frigorifero per diversi giorni o congelato per un uso futuro. Utilizza il pesto per condire un formato di pasta a tua scelta e guarnisci il piatto finito con una spolverata di parmigiano grattugiato.