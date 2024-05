Tentano di rubare un’auto, arrestati in due

In data 21 maggio a Latina, i Carabinieri della locale Stazione di Latina Scalo, traevano in arresto in flagranza di reato per tentato furto aggravato, due cittadini rispettivamente classe 96 residente ad Aprilia e classe 89 residente ad Anzio.

Durante un servizio di controllo del territorio, i militari operanti si portavano allo scalo ferroviario ove nel parcheggio antistante, notavano un’autovettura che destava sospetto il cui conducente era fermo con motore acceso, mentre poco più avanti un’altra persona, all’interno dell’abitacolo di un’auto, trafficava all’interno della stessa.





I Carabinieri, dopo aver interdetto l’accesso della strada, immobilizzavano subito il primo soggetto che si trovava all’interno dell’automezzo, riuscendo successivamente a bloccare anche il secondo dopo un lungo inseguimento a piedi che si protraeva per circa 1 km nelle vie limitrofe.

Dalla perquisizione personale, emergeva che le due persone venivano trovate in possesso di arnesi da scasso e di una centralina utilizzata per avviare le autovetture forzate. Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati trattenuti presso queste camere di sicurezza in attesa della celebrazione del rito direttissimo previsto nella giornata odierna.