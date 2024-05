Fondi attende il sindaco di Pesaro per parlare di “Pane e Politica”

Il Partito Democratico di Fondi è lieto di invitare tutti i cittadini all’incontro pubblico con Matteo Ricci, Sindaco di Pesaro e candidato al Parlamento Europeo, che si terrà venerdì 24 maggio alle ore 17:00 in Piazza Giuseppe de Santis a Fondi.

Durante l’evento, Matteo Ricci dialogherà con il giornalista Simone Nardone e presenterà il suo libro “Pane e politica”, che parla di cosa deve fare il centrosinistra per essere attrattivo e della sua esperienza amministrativa a Pesaro, città recentemente designata Capitale Italiana della Cultura 2024. Questo libro offre uno spaccato della sua attività politica e delle numerose sfide affrontate durante il suo mandato. Ricci, inoltre, ricopre il ruolo di presidente di ALI (Autonomie Locali Italiane) e coordinatore dei Sindaci del Partito Democratico, evidenziando il suo impegno per promuovere l’autonomia e l’innovazione nei governi locali.





L’incontro sarà anche un’importante occasione per discutere della candidatura di Matteo Ricci al Parlamento Europeo. Questa candidatura rappresenta un riconoscimento per il suo lavoro instancabile sui territori e per i territori. La sua esperienza come amministratore locale gli consente di comprendere appieno le esigenze dei cittadini, e Ricci è determinato a portare questa visione a livello europeo per contribuire alla costruzione di un’Europa più unita e solidale.