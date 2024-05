VIDEO – Estorsioni mafiose, il cugino dell’ex boss La Torre arrestato a Formia

A volte semplice buen retiro, altre avamposto o terra di conquista, il Sud pontino continua a essere una terra di confine pericolosamente permeabile alla criminalità organizzata. L’ennesima conferma è arrivata in questi giorni, quando Formia è stata toccata da un’operazione della Direzione distrettuale antimafia che ha portato all’arresto di Tiberio Francesco La Torre, campano raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per delle presunte estorsioni nei confronti di un importante imprenditore di Mondragone, e per un tentativo di estorsione ai danni del consigliere regionale mondragonese Giovanni Zannini, il tutto aggravato dalle modalità mafiose.

Il 65enne – cugino del più noto Augusto La Torre, ex capoclan di camorra e da tempo collaboratore di giustizia – è stato rintracciato dai carabinieri nella frazione formiana di Maranola, dove risiedeva da diverso tempo. I militari dell’Arma l’hanno arrestato in un’abitazione situata nei pressi della torre dell’antico borgo, dove viveva insieme alla compagna.

Uscito di galera nel 2020 dopo una lunga detenzione per reati che vanno dall’omicidio plurimo al vilipendio di cadavere, passando proprio per le estorsioni, Tiberio Francesco La Torre è accusato di condotte che si sarebbero protratte fino allo scorso maggio, poi denunciate ai carabinieri di Mondragone.