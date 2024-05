Frutta biologica: benefici, curiosità e ricette gustose

Negli ultimi anni l’attenzione dei consumatori verso la sostenibilità è cresciuta esponenzialmente. Questo trend ha fatto sì che anche il regime alimentare di ognuno di noi sia mutato rispetto al passato. A dimostrarlo ci pensano dati e sondaggi, che registrano scelte d’acquisto sempre più consapevoli e responsabili. Gli alimenti biologici sono diventati, così, la prima scelta di molti e fra questi si esprime una preferenza per la frutta. I motivi che spingono all’acquisto di frutta bio sono molti: da un lato l’attenzione all’ambiente, infatti, le coltivazioni biologiche non richiedono l’uso di pesticidi sintetici e fertilizzanti chimici. Inoltre, si tratta di coltivazioni che preservano la biodiversità e riducono l’inquinamento del suolo e dell’acqua. L’altra ragione per cui sempre più persone si stanno avvicinando a questa tipologia di alimenti si ritrova nella loro autenticità e genuinità. Si tratta di prodotti dai sapori decisi, molto più gustosi di quelli tradizionali. Scopri gli alimenti biologici di Passo Ladro e conoscerai dei prodotti di qualità, genuini e dal sapore inconfondibile.

Benefici nutrizionali





I benefici nutrizionali che gli esperti associano al consumo di frutta biologica sono molti e da non sottovalutare. Infatti, gli studi dimostrano che questo prodotto rispetto ai tradizionali contiene livelli più elevati di antiossidanti e vitamine. Inoltre, la frutta biologica non contiene residui derivanti dai pesticidi e questo favorisce una qualità migliore. Consumare regolarmente frutta biologica può, quindi, contribuire a una dieta equilibrata e a migliorare la salute generale, fornendo al corpo un’ampia gamma di sostanze benefiche. Da considerare che oggi, grazie alla crescente domanda, l’offerta di frutta biologica ha potuto differenziarsi.

Curiosità

Si sente spesso parlare di biologico ma pochi indagano sulle caratteristiche di questo tipo di coltivazione. Sarebbe interessante informarsi sulle aziende che hanno scelto questa modalità di coltivazione, perché dietro il loro operato si nasconde un modus operandi differente dal tradizionale e un’eticità rispettabile, che rappresenta un esempio nell’imprenditoria. Infatti, la maggior parte degli agricoltori biologici adotta metodi di coltivazione tradizionali e stagionali, rispettando i cicli naturali delle piante e riducendo al minimo l’uso di risorse artificiali. Il risultato è un frutto autentico. Tra loro sono in molti ad impegnarsi per favorire un’inclusione lavorativa a 360 gradi.

Come esaltare i sapori della frutta biologica

La macedonia di frutta estiva è una ricetta capace di esprimere meglio di altre i sapori e i profumi dei prodotti biologici. Prepara la tua macedonia utilizzando frutta di stagione come: fragole, mirtilli, pesche, albicocche e melone. Taglia la frutta a cubetti o a fette, a seconda delle tue preferenze, e disponila in una grande ciotola; aggiungi una spruzzata di succo di limone biologico e un cucchiaino di miele biologico per esaltare i sapori naturali della frutta. Mescola delicatamente il tutto e lascia riposare in frigorifero per almeno 30 minuti in modo che i differenti sapori si amalgamino. Prima di servire in tavola guarnisci la tua macedonia con foglie di menta fresca biologica e una spolverata di semi di girasole tostati biologici, che daranno al piatto un tocco di croccantezza.