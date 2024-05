170 anni dell’istituto Caboto, l’annullo speciale filatelico

In occasione del “170° Anniversario dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Giovanni Caboto”, in programma oggi venerdì 10 maggio, a Gaeta, Poste Italiane ha realizzato uno speciale annullo filatelico.

Per chi desidera un ricordo della manifestazione, presso lo stand di Poste Italiane allestito dalle ore 10.30 alle 13, presso il Teatro Ariston Gaeta, in Piazza della Libertà, e nel pomeriggio dalle ore 14.30 alle 16.30, presso l’Aula Magna Istituto “Giovanni Caboto”, in Piazza Trieste, 7, a Gaeta, sarà possibile timbrare con il timbro figurato tutte le corrispondenze presentate.