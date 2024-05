Rifiniture di classe: placche elettriche e interruttori come elementi chiave nella ristrutturazione

Nel processo di ristrutturazione di un ambiente, ogni dettaglio gioca un ruolo cruciale nel definire lo stile e la funzionalità dello spazio. Tra questi, le placche elettriche e gli interruttori emergono come elementi fondamentali che, sebbene spesso sottovalutati, possono trasformare radicalmente l’aspetto di un interno.

Questi piccoli componenti sono punti di interazione frequente all’interno della casa e la loro scelta dovrebbe essere considerata con attenzione.





Non solo devono essere funzionali, ma anche armonizzarsi perfettamente con il design complessivo, contribuendo a creare un ambiente accattivante e accogliente. Le placche e gli interruttori offrono un’opportunità unica di esprimere un senso estetico raffinato mentre si soddisfano requisiti tecnici e pratici.

Varietà di stili e materiali per placche e interruttori

La scelta delle placche elettriche e degli interruttori può avere un impatto significativo sul design interno, offrendo una varietà sorprendente di opzioni stilistiche e materiali che si adattano a ogni gusto e necessità decorativa. Dai classici in metallo, con finiture in acciaio inox o ottone, ai più moderni in vetro e ceramica, fino ai caldi toni del legno, ogni materiale porta con sé una distintiva espressione estetica che può integrarsi o contrastare armoniosamente con l’ambiente circostante.

Le placche in metallo sono particolarmente apprezzate per la loro durabilità e la capacità di inserirsi in ambienti sia moderni che tradizionali, offrendo un look pulito e minimale o, al contrario, un tocco di eleganza classica a seconda della finitura scelta. Le versioni in ceramica e vetro, invece, sono ideali per chi cerca di aggiungere un elemento di luminosità e raffinatezza, spesso utilizzate in bagni e cucine per la loro facilità di pulizia e resistenza all’umidità.

Per gli ambienti che richiedono un tocco più caldo e naturale, le placche in legno offrono una vasta gamma di sfumature e venature che possono essere abbinati con cura ai mobili o al pavimento, rafforzando l’armonia visiva dello spazio. Questa varietà non solo permette una personalizzazione estetica ma anche funzionale, con placche progettate per ospitare interruttori tradizionali, prese USB o sistemi di controllo illuminazione intelligenti.

Ogni scelta di materiale e design non solo risponde a una necessità funzionale ma diventa un’affermazione stilistica, un dettaglio che, se ben coordinato, può trasformare un semplice interruttore in un punto focale del design d’interno.

La gamma di Placche BTicino



BTicino è noto per la sua eccellenza nell’innovazione e nel design nel settore degli impianti elettrici, offrendo soluzioni sia per ambienti smart che per installazioni più tradizionali. La gamma di prodotti che offre oggi l’azienda riflette una fusione di tecnologia avanzata ed estetica raffinata, adatta a soddisfare una varietà di esigenze residenziali. Sul sito di Elettroclick, leader nella vendita di prodotti elettrici per la casa e l’ufficio, è possibile trovare le proposte della gamma BTicino ai migliori prezzi di mercato.

Ma andiamo con ordine e vediamo, nel dettaglio, le diverse serie del marchio.

Serie Tradizionale: Axolute Air

La serie Axolute Air rappresenta una vera rivoluzione nel mondo delle placche per interruttori, essendo estremamente sottile con soli 3,5 mm di spessore. Questo design minimale ed elegante è disponibile in tre finiture: Monochrome, Soft e Brushed, che rispecchiano le tendenze contemporanee dell’interior design. Un dettaglio distintivo è la possibilità di personalizzare le placche bianco opaco con verniciature specifiche, permettendo così di integrarle perfettamente in qualsiasi ambiente domestico.

Serie Smart: Living Now

Living Now with Netatmo segna un importante passo avanti, essendo una delle prime serie civili nate già predisposte per la connettività. Questa serie permette di gestire dispositivi come luci, tapparelle e prese direttamente dallo smartphone o tramite comandi vocali. Il design pulito e le geometrie precise offrono una vasta scelta di sedici finiture di placche e tre per il tasto, garantendo un’integrazione fluida in ogni stile abitativo. Questa serie è adatta sia per nuove installazioni smart che per impianti tradizionali, mantenendo un elevato livello di funzionalità e design.

Serie Smart: Livinglight

Livinglight è l’ideale per chi cerca la massima personalizzazione in fase di nuova installazione o ristrutturazione. Questa serie offre una libertà unica nella scelta della forma e dei colori degli interruttori e delle placche, arricchite di comandi connessi per una gestione smart da remoto o tramite controllo vocale. Livinglight è perfetta per modernizzare anche impianti tradizionali, trasformandoli in sistemi intelligenti senza compromettere lo stile o la funzionalità.

BTicino continua a distinguersi nel settore degli impianti elettrici con le sue soluzioni innovative che non solo rispondono alle crescenti esigenze di connettività e controllo smart, ma lo fanno con un occhio sempre attento al design e all’estetica. Che si tratti di rinnovare un impianto esistente o di progettare un nuovo ambiente domestico, le serie Axolute Air, Living Now e Livinglight offrono opzioni versatile e di alto profilo per ogni tipo di abitazione.

Impatto delle placche elettriche e interruttori sull’estetica e usabilità

La selezione attenta delle placche elettriche e degli interruttori influisce notevolmente non solo sull’estetica di una stanza, ma anche sulla sua funzionalità e usabilità. Oltre all’aspetto visivo, questi componenti possono essere equipaggiati con tecnologie avanzate che migliorano l’efficienza energetica e l’interattività degli spazi abitativi.

L’integrazione di soluzioni smart, come il controllo remoto tramite app o la programmazione temporizzata, rappresenta un salto qualitativo nella gestione domestica, permettendo un controllo più accurato del consumo energetico e un incremento del comfort abitativo.

Queste tecnologie avanzate non solo facilitano la vita quotidiana, ma contribuiscono anche a un design più pulito e meno ingombrante. Gli interruttori possono essere configurati per controllare multiple funzioni da un unico punto, riducendo il bisogno di multiple placche e mantenendo le pareti più libere e visivamente ordinate.