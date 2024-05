Rocciatori in difficoltà alla Montagna Spaccata, lo spettacolare recupero

Sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per mettere in salvo tre rocciatori rimasti bloccati su una falesia lungo la parete rocciosa di Monte Orlando, in località Montagna Spaccata. Il tutto domenica pomeriggio intorno alle 17 a Gaeta, quando, per mettere in salvo i tre ci sono voluti diversi minuti concitati e il supporto dell’elicottero per togliere gli alpinisti dalla complicata situazione in cui erano finiti rimanendo bloccati sulla parete a picco sul mare.

Sul posto anche il personale specialista nautico dei Vigili del Fuoco intervenuto con battello pneumatico da mare. Questi, una volta recuperati sono stati precauzionalmente presi in carico dal 118. Sul posto anche una motovedetta della Capitaneria di Porto.