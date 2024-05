Fiat 500 usata: un’icona stile a prezzi abbordabili

Da quando ha fatto il suo ingresso nelle abitudini degli italiani, l’auto si è imposta come una rivoluzione dei costumi, permettendo a tante persone di muoversi con agilità durante la settimana e apprezzare il weekend come momento di svago potendo fare delle piccole gite fuori porta.

Un’icona degli anni ‘50, in cui si diffuse molto questo modo di trascorrere i giorni di vacanza, è stata sicuramente la Fiat 500, un gioiello dell’allora celebre casa automobilistica piemontese, che ha segnato un’epoca fatta di spensieratezza, benessere e ottimismo.





Oggi questa leggenda a quattro ruote continua a essere uno dei modelli più amati e con una lunga storia di proprietari diversi, come dimostra il suo successo nel mercato dell’usato. Ma vediamo più nello specifico i segreti di qualità della piccola e sbarazzina 500, e poi un focus sui vantaggi di affidarsi ai concessionari con più anni di esperienza nel settore automotive, come ad esempio Jazzoni, una vera istituzione nella capitale.

Fiat 500, un mito che non smette di far sognare

Come detto, l’auto è infatti sinonimo di autonomia negli spostamenti, ricerca nel design e nondimeno un concentrato di tecnologia che permette di sentirsi al sicuro e nel comfort più appagante quando si è nell’abitacolo. Fra i modelli più amati e, come detto, più interessanti quando si decide di acquistare un’auto, ci sono le Fiat 500 usate a Roma, acquistabili presso concessionari affidabili e con tanta esperienza nel settore.

La Fiat 500 che oggi si può vedere sfrecciare nelle strade di molte città italiane, caratterizzata da linee curve e un abitacolo a bolla nel rispetto della configurazione del passato, è frutto di una riedizione avvenuta nel 2007. In quell’anno di fine decennio, questa quattro ruote si è affermata sul panorama automobilistico con tutto il suo successo di auto modaiola e adatta per i giovani, amanti della praticità ma anche di una buona dose di stile.

Nel 2015 questa icona dello stile italiano è stata oggetto di rivisitazione, i cui interventi si possono osservare sulla presenza di fari sdoppiati sulla parte anteriore, la presenza di un computer di bordo digitale e intuitivo e degli interni quanto mai raffinati e in linea con il concetto di auto adatta agli amanti della dolce vita. Sono state migliorate anche le performance dello sterzo, che grazie alla modalità ‘City’, diventa leggero e in grado di supportare la guida in città spesso caratterizzata da stress, dovendo di frequente intraprendere delle curve e barcamenarsi tra manovre spesso impegnative durante i parcheggi.

Perché acquistare presso i concessionari più storici

Questa icona dello stile italiano non smette di confermarsi stilosa e agile in città, complici le sue dimensioni, che la rendono decisamente tascabile e assolutamente piacevole da guidare.

A partire dal 2021 questa chicca di casa Fiat è stata concepita e prodotta con il motore hybrid, per abbracciare i criteri di sostenibilità ambientale sempre più alla ribalta nel settore automobilistico.

Per aggiudicarsi un pezzo di storia come la Fiat 500 si può optare per un usato di qualità presso concessionari seri, con molti anni di esperienza e con un bagaglio di referenze di tutto rispetto.

Il cliente qui può fare affidamento su una struttura fisica stabile, dove poter entrare in contatto con un personale di vendita cortese e disponibile nel fornire tutte le informazioni che fanno al caso. Per non parlare della garanzia che viene spesso offerta di almeno 12 mesi.