Servizi dentali in Slovenia: quali sono i vantaggi e i rischi

Negli ultimi anni si è assistito alla proliferazione di una tendenza piuttosto diffusa, quella di recarsi all’estero per cure dentali, spinti dalla possibilità di risparmiare qualcosa. Il tutto è riferito in modo prevalente ai paesi dell’est Europa ed è andato man mano ad includere tante nazioni. Di recente, con riferimento ai pazienti che partono dall’Italia, tra le mete scelte sta salendo in modo deciso la Slovenia, per la vicinanza geografica al nostro paese.

In teoria è sufficiente attraversare il confine per ritrovarsi in un altro paese dove poter accedere a cure dentali a prezzi più vantaggiosi rispetto all’Italia. I servizi dentali in Slovenia sono generalmente considerati di buona qualità e accessibili: i dentisti sono formati e utilizzano le ultime tecnologie, i prezzi dei servizi dentali in Slovenia sono generalmente più bassi che in altri paesi dell’Europa occidentale, il che li rende una destinazione popolare per il turismo dentale.

Il problema dei prezzi





Tutto è legato, come detto, alla questione prezzi dei servizi dentali, che non tutti possono permettersi; in particolare alcuni trattamenti che sono tra i più costosi e che variano a seconda di diversi fattori, come la complessità della procedura, l’esperienza del medico e la regione geografica. In generale tra gli interventi dentistici più costosi ci sono gli impianti dentali, in particolare quelli più rapidi come nel caso degli All on 4 che sono tra i più richiesti (e tra i più cari, come si può vedere approfondendo il tema dei prezzi All on 4).

Per tutti questi motivi stanno prendendo piede realtà in Slovenia che forniscono servizi dentali a costi inferiori, come nel caso di Orthodental, il cui sito è possibile visitare al seguente link. I prezzi in Slovenia sono comunque inferiori rispetto a molti paesi dell’Europa occidentale, ciò significa che il risparmio può essere significativo soprattutto se si prendono in considerazione anche le spese di viaggio e vitto.

Il trend della Slovenia

Ecco perché è in forte crescita il trend di recarsi in Slovenia per cure dentali, visti i vantaggi in termini di costi inferiori e di vicinanza geografica con il nostro paese, anche se non ci sono solo aspetti positivi ma anche qualche elemento da criticità da tenere in seria considerazione.

Ci sono difficoltà come quelle legate alla barriera linguistica, se non si conosce la lingua locale; alle differenze culturali che ci possono essere; alla mancanza di familiarità; e soprattutto, ad eventuali problematiche che potrebbero insorgere post operazione e intervento obbligando il paziente a doversi sobbarcare un ulteriore viaggio in Slovenia.

Ecco allora che prima di andare all’estero per cure dentali è bene tenere in considerazione tutti questi aspetti, ricordando che la salute orale è importante e non si dovrebbe rinunciare alle cure a causa dei costi. Esistono diverse opzioni per renderle più accessibili, quindi è bene effettuare ricerche e parlare con il proprio dentista di fiducia per trovare la soluzione migliore.