Moto incidentate a Roma: statistiche e come fare per vendere il veicolo

Guidare una moto a Roma è un qualcosa che fonde insieme: passione e pericoli. Per molti amanti delle due ruote, la moto rappresenta più di un semplice mezzo di trasporto: è libertà, adrenalina, evasione dalla routine. Tuttavia, è bene non dimenticare che la guida di una motocicletta comporta rischi significativi, soprattutto in una città caotica come Roma.

Secondo le statistiche, gli incidenti in moto sono fino a 4 volte più frequenti rispetto a quelli in auto. A Roma, la situazione è particolarmente allarmante: nel 2023 si sono registrati 97 morti e oltre 13.000 feriti tra i motociclisti. Un dato in linea con il 2022, che contava circa 160 vittime.

Le cause di questi incidenti sono molteplici: strade dissestate, manto stradale costellato di buche, traffico intenso e comportamenti imprudenti da parte di motociclisti e automobilisti. Le strade più critiche: Tra le zone più pericolose per i motociclisti a Roma troviamo il centro storico, la Via Appia, la Via Casilina e il Grande Raccordo Anulare (GRA).





Il mercato delle moto usate e i compro moto incidentate

L’aumento degli incidenti in moto ha un impatto anche sul mercato delle moto usate. La vendita tra privati, spesso svantaggiosa, lascia spazio a compravendite più sicure e garantite attraverso rivenditori specializzati. A crescere è anche il dato relativo ai cosiddetti compro moto incidentate, realtà che acquistano veicoli a due ruote reduci proprio da incidenti.

Un nuovo modo di vendere andando a togliersi un problema che riguarda anche la Capitale, dove già da alcuni anni sono iniziati a spuntare i primi servizi di ritiro moto incidentate a Roma. Queste aziende sono specializzate nella compravendita direttamente da privati e vanno ad acquistare moto, motocicli, scooteroni di qualsiasi genere reduci da incidenti, che siano riparabili o meno.

Solitamente i compro moto incidentate a Roma offrono servizi a tutto tondo come nel caso di valutazione gratuita della moto, ritiro a domicilio se il veicolo non si muove, pagamento immediato e disbrigo delle pratiche burocratiche.

Consigli per evitare incidenti in moto

Visto che guidare una moto è alquanto pericoloso soprattutto nella città di Roma, vediamo di seguito un decalogo da tenere a mente quando si guida un veicolo a due ruote nella Capitale:

Rispettare i limiti di velocità; Guidare con prudenza e attenzione; Indossare sempre casco, guanti e abbigliamento adeguato; Effettuare regolarmente la manutenzione della moto; Frequentare un corso di guida sicura; Scegliere la moto giusta per cilindrata e dimensioni.

Guidare in moto a Roma in sostanza rappresenta una sfida da affrontare con consapevolezza e responsabilità per limitare il più possibile i rischi di incidente.