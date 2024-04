Come gestire il trasporto di merci pericolose in sicurezza

Specialmente nei luoghi industriali, spesso si pone la necessità del trasporto di materie in grandi quantità. Il trasporto di merci e di prodotti viene molte volte attuato in maniera continuativa. Poiché spesso questo spostamento di materie e di merci avviene vicino centri abitati e utilizzando le stesse strade che usano i cittadini, è importante garantire la sicurezza di tutti.

Questo perché, anche con la conformazione e l’evoluzione delle città nel corso dei decenni, spesso molti poli industriali sono stati realizzati vicino ai centri abitati. Ma come fare per garantire la sicurezza di tutti, anche quando si tratta del trasporto di merci pericolose? Cerchiamo di analizzare il contesto, per saperne di più e trovare possibili soluzioni.





L’analisi del contesto

È veramente importante rivolgersi ad un consulente ADR, per sapere come agire in sicurezza quando si tratta di trasportare prodotti pericolosi. Partire dall’analisi del contesto significa fare riferimento a grandi poli industriali e produttivi composti da diverse aziende che ogni giorno sono interessate da un grande traffico che riguarda anche merci e materie prime che possono essere pericolose.

Basti pensare, per fare un esempio in questo senso, alle autocisterne che trasportano GPL. Perché tutto questo possa avvenire senza rischi, bisogna avere chiara la situazione in cui lo spostamento avviene, perché vengono impiegate le stesse strade nelle stesse ore in cui passano i cittadini. Tutto questo avviene anche in concomitanza con gli altri spostamenti che riguardano le altre attività della città.

È una situazione molto complessa, perché spesso il trasporto di merci pericolose avviene senza una programmazione ben precisa.

Come trovare una possibile soluzione

Per trovare una soluzione per evitare possibili rischi, quando si tratta del trasporto di merci pericolose, non si può fare affidamento soltanto sui datori di lavoro. Occorre, invece, mettere a punto un coordinamento generale che si traduce poi in un sistema di gestione della mobilità.

Il metodo di lavoro da questo punto di vista svolge un ruolo essenziale, perché bisogna mettere in atto una vera e propria metodologia di carattere operativo. Il lavoro è molto complesso, perché bisogna tenere conto delle condizioni dei luoghi di lavoro e cercare di individuare in essi delle possibili situazioni a rischio. Si deve necessariamente intervenire con molte misure, a livello tecnico, organizzativo, comportamentale e con tutte le necessarie infrastrutture.

Quindi, volendo mettere a punto un piano vero e proprio, si deve partire dall’analisi dei trasporti di merci pericolose. Si dovrebbero stabilire e pianificare percorsi ed orari. Si passa poi all’adeguamento delle strade e a mettere in atto sistemi di monitoraggio e di controllo. Inoltre si devono prevedere anche quali potrebbero essere le procedure da attuare in caso di emergenze.

L’importanza dell’analisi dei trasporti pericolosi

Che cosa sono in definitiva le merci pericolose? Si tratta di quelle materie e di quei prodotti che rientrano nella normativa ADR, che di solito sono vietati nel trasporto oppure sono autorizzati secondo le leggi stabilite proprio dalla normativa di cui si è detto.

In generale una merce è considerata pericolosa quando eventualmente potrebbe determinare dei danni alle persone o all’ambiente. Una materia è considerata pericolosa anche quando compromette la sicurezza del trasporto o del veicolo attraverso il quale avviene lo spostamento. Anche il Codice della Strada si occupa di questo tema, precisamente nell’articolo 168.

Per un’analisi puntuale bisogna individuare, nell’ambito della rete urbana, i principali flussi di traffico coinvolti nel trasporto di sostanze pericolose. Questo può essere fatto tenendo conto delle informazioni fornite dagli stabilimenti e valutando il rischio di possibili incidenti. Gli stabilimenti e i gestori dei poli industriali costituiscono un importante punto di riferimento, perché su di essi viene stimato il flusso delle sostanze pericolose che vengono movimentate.