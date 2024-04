Europee, il vicepremier Tajani a Fondi per De Meo

Fondi si prepara a un evento politico di rilievo: la visita del vicepremier e leader di Forza Italia, il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Questo non è certo un semplice atto di cortesia in vista delle elezioni europee, ma un momento che promette di lasciare un’impronta nella storia politica locale.

Il ministro Tajani, insieme al senatore locale di Forza Italia Claudio Fazzone, darà il via alla corsa dell’ex sindaco e candidato al ritorno al Parlamento europeo, Salvatore De Meo.





L’appuntamento è fissato per sabato della prossima settimana, 27 aprile, alle 18, presso il palazzetto dello sport di via Mola di Santa Maria. Questo luogo, ormai tradizione per le campagne elettorali azzurre, sarà il teatro di un incontro cruciale per la politica locale.

La presenza del vicepremier e di altri esponenti di spicco del partito rende questo evento un momento di grande interesse per la comunità di Fondi.