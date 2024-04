“Club Fondi in 500” punta alla Sicilia, pronti alla partenza

Dopo l’entusiasmante avventura in Germania per festeggiare i 25 anni di gemellaggio tra Fondi e Dachau, il “Club Fondi in 500” riparte alla volta della Sicilia.

Come da tradizione, la sera prima della partenza, fissata per domenica 21 aprile, i 12 equipaggi si incontreranno alle 19:30 in Piazza Duomo alla presenza del sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, del vice Vincenzo Carnevale e di tutti i cittadini fondani che vorranno salutare il gruppo e augurargli buon viaggio.





Dopo un tour tra Agrigento, Catania, Siracusa e altre meravigliose cittadine, il tour farà tappa a Palermo dove si terrà un incontro istituzionale per siglare un gemellaggio automobilistico e donare un piccolo omaggio fondano al vice sindaco del capoluogo siciliano Gianpiero Cannella.

Leve pronte alla messa in moto, quindi, ma anche microfoni e cellulari settati per la diretta: il giornalista Lorenzo Nallo documenterà infatti il tour in versione integrale sull’emittente Radio Antenna Musica 92.2 e sulla corrispondente pagina Facebook.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Fondi e della Banca Popolare di Fondi, del Consorzio Fondi più e la Confcommercio Lazio Sud Fondi. Il tutto anche grazie al supporto di tante attività commerciali cittadine.

Il tour si concluderà il 28 aprile quando, dopo aver fatto il pieno di sole, granite, cannoli e tanta bellezza, i 12 equipaggi torneranno a casa.