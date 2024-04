Da domenica una navetta per la Messa

Da oggi a Sperlonga i fedeli che abitano nella parte bassa del Borgo e che vogliono assistere alla Messa in parrocchia, hanno una possibilità in più: una navetta che accompagna gratuitamente i fedeli nella parte alta di Sperlonga. L’iniziativa parte da un’idea del Consorzio Sperlonga Turismo insieme al Comune di Sperlonga e la Parrocchia Santa Maria. “Con questa soluzione, – ha dichiarato Leone Armando La Rocca, presidente del Consorzio Sperlonga Turismo – abbiamo voluto dare un contributo alla comunità locale, aiutando le persone più anziane che desiderano partecipare alle funzioni religiose della Parrocchia (situata a Sperlonga alta) e che non hanno possibilità di muoversi a piedi e salire le ripide strade che dalla parte bassa portano al centro storico”.

In particolare, grazie ad un accordo stretto con il socio del consorzio Sperlonga Turismo, Parcheggio Delle Vite, una loro navetta porterà anziani e fedeli nella parte alta del borgo per partecipare alla messa domenicale delle 11 di mattina.





Il servizio partirà da domenica 21 aprile 2024 in via sperimentale per tutto l’anno solare con il seguente orario:

– ore 10.45 partenza da Via Lepanto presso l’ambulatorio medico;

– ore 12.00 ritorno da Piazza Municipio

“Un ringraziamento particolare voglio farlo al Comune di Sperlonga ma soprattutto proprio ai ragazzi del Parcheggio Delle Vite – ci tiene a sottolineare La Rocca – che hanno mostrato particolare sensibilità e senso di appartenenza alla comunità sperlongana, mettendo a disposizione in maniera gratuita questo servizio specifico”.

Soddisfazione arriva anche dalla Parrocchia di Santa Maria di Sperlonga, in particolare Don Mariano, che dal proprio profilo Facebook ha pubblicato un post con gli orari della navetta, insieme ad un messaggio di ringraziamento: “La Parrocchia ringrazia Comune di Sperlonga, l’ente Sperlonga Turismo e Parcheggio delle Vite per aver messo a disposizione il servizio”