Weekend fuori porta: cosa vedere a Rimini e dintorni

E’ arrivato giovedì e già intravedi il fine settimana, con quella promessa di relax e divertimento che porta con sé. Eppure non sempre basta mettere in stand by il lavoro e i ritmi quotidiani per staccare davvero dallo stress. Serve qualcosa di più, un weekend fuori porta che ti permetta di vedere e fare cose diverse così da ricaricarti di nuove energie.

Se questo è l’impulso che ti arriva, non bloccarlo con pensieri depotenzianti che ti fanno vedere solo problemi ma seguilo. In fondo non serve prendere aerei e cercare mete lontane per godersi una meritata pausa. In Italia abbiamo tutto quello che ci serve, spesso a poche ore di macchina; la Romagna è un esempio perfetto della meta ideale per due giorni da dedicare a se stessi. Si può tranquillamente decidere anche all’ultimo minuto scegliendo un last minute hotel Rimini; data la sconfinata offerta alberghiera della città non sarà per nulla difficile trovare ciò che risponde alle proprie esigenze. A quel punto non resta che preparare il trolley, mettersi in auto e arrivare su una delle coste più turistiche a livello europeo e immergersi nelle sue bellezze.





Stessa spiaggia, stesso mare

Se è già arrivata la bella stagione, on è difficile sapere come passare il tempo a Rimini. Basta affittare un ombrellone e sdraiarsi al sole, a pochi metri dal mare da una parte e a pochi minuti da locali e ristoranti dall’altra. Per un weekend spesso si opta per un hotel con sola colazione, così da pranzare in un bar sulla spiaggia e cenare con calma in un dei tantissimi ristoranti cittadini. Due giorni senza stress lontani anche dalle faccende casalinghe.

Monumenti locali

Per chi non vuol limitarsi alla spiaggia, o quando il meteo ancora non permette di abbrustolirsi al sole, Rimini e dintorni offrono talmente tante attrattive che non si avrà il tempo per rimpiangere i tuffi fra le onde. In città puoi ammirare il Tempio malatestiano, ovvero il Duomo, e l’Arco di Augusto di epoca romana; testimonianza del passaggio dell’Impero anche il Ponte di Tiberio, che ha più di 2000 anni di vita.

Sempre in centro, in piazza Cavour soffermati ad ammirare il palazzo dell’Arengario, il palazzo del Podestà – risalente al 14esimo secolo – la fontana della Pigna e il Teatro Comunale.

L’entroterra

Se hai voglia di fare qualche gita, magari sfruttando il viaggio all’andata o al ritorno, una meta da prendere in considerazione è Santarcangelo di Romagna, a una decina di chilometri da Rimini verso Nord; si tratta di un borgo affascinante posto sulla cima del Monte Giove. Simboli tipici sono la Rocca Malatestiana e il Campanone, ma è sufficiente perdersi fra i vicoli che hanno ancora il sapore di epoche lontane per lasciarsi suggestionare dal luogo.

Con circa 40 minuti di auto invece si può arrivare a San Leo, non lontana da San Marino, luogo che lo scrittore Umberto Eco definì “la più bella città d’Italia”; dopotutto, fu anche capitale anche se per soli due anni, dal 962 al 964. A 600 metri d’altezza sul livello del mare spicca il Forte di San Leo, dove fu rinchiuso fino alla morte l’esoterista Cagliostro; insomma un borgo intriso di storia e cultura nazionali, che richiede almeno una visita.