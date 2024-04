Sorpreso con la pistola in un cortile, un arresto a Itri

Nella nottata del 14 aprile, a Itri, i carabinieri della Stazione locale hanno tratto in arresto un uomo, come sottolineato dal Comando provinciale di Latina “gravato da numerosi precedenti penali per porto abusivo d’arma clandestina e legato ad ambienti malavitosi”.

“L’uomo è stato notato dal personale in servizio di pattuglia automontata mentre sostava all’interno di un cortile privato e, alla vista dei militari dell’Arma, ha tentato di nascondersi dietro una pianta di ulivo”, ricostruiscono dal Comando. “Da successiva perquisizione i carabinieri hanno trovato adagiata sul terreno alla base dell’albero una pistola priva di matricola e modificata nella canna, tale da renderla clandestina, munita di serbatoio con 3 proiettili calibro 6.35 millimetri”.





L’arma è stata sottoposta a sequestro penale insieme ad un telefono cellulare con all’interno inserite 2 sim con intestazione fittizia. Per l’uomo è scattato l’arresto in flagranza per detenzione di arma clandestina e, in sinergia con la Procura di Cassino, è stata disposta l’associazione in carcere.