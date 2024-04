Sperlonga: dissequestrata Valle dei Corsari

Era il lontano 10 agosto 2019, in piena stagione estiva, quando il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, Giorgia Castriota, su richiesta del sostituto procuratore Giuseppe Miliano, convalidò il sequestro emesso ai danni della nota discoteca di Sperlonga, Valle dei Corsari.

Nel provvedimento il G.I.P. ravvisò “la ricorrenza dei presupposti di legittimità del provvedimento disposto in via d’urgenza dalla Procura della Repubblica”, provvedimento che era datato, invece, 3 agosto 2019. Gli articolati accertamenti di natura amministrativa erano stati svolti dagli uomini del Commissariato di P.S. di Gaeta, e per altro versante dal NIPAF della Forestale di Latina, i quali avevano ravvisato “il mancato rilascio delle prescritte autorizzazioni a favore di Valle Corsari unitamente alla carenza dei requisiti di sicurezza e solidità prescritti dalla legge per i locali di trattenimento e pubblico spettacolo”.





Su disposizione della Procura di Latina furono poste sotto sequestro le installazioni e gli impianti risultati, ad avviso accusatorio, non a norma. La contestazione fu in un secondo momento ampliata ad una serie di ipotesi delittuose in materia edilizia, ivi compresa l’ipotesi lottizzatoria.

Dinanzi il Tribunale di Latina sono stati sentiti alcuni degli inquirenti che all’epoca condussero le indagini e prodotti innumerevoli documenti a comprova della risalenza dell’attività svolta all’interno della struttura ricettiva, finanche ospitando artisti di fama internazionale.

Oggi, il Giudice del Tribunale di Latina dinanzi al quale si svolge il processo, Dott.ssa Simona Sergio, integralmente recependo le richieste avanzate in una articolata e documentata istanza dai difensori della proprietà della struttura, gli avvocati Alfredo Zaza d’Aulisio e Vincenzo Macari, con favorevole parere del P.M. Dott. Miliano – che a suo tempo ebbe a disporre il sequestro preventivo per fini di confisca – ha disposto l’integrale dissequestro del compendio e restituzione in favore della proprietà.

Ora l’importante struttura turistica potrà, finalmente riaprire, i battenti.