Torna l’anticiclone africano, weekend di primavera che guarda all’estate

Le colonnine di mercurio già stanno salendo e lo faranno ancora di più nel fine settimana. Torna il caldo africano, quello dell’anticiclone che ormai fa visita anche alla penisola italiana in vari momenti dell’anno e non solo d’estate.

Mentre in molti guardano al fenomeno con preoccupazione per via della testimonianza diretta dei cambiamenti climatici, a molti questo assaggio di estate, piace, anche se probabilmente si tratta più dello spostamento in avanti di un fine settimana di fine maggio, almeno temperature parlando.





Oltre al tepore non certo tipico di inizio aprile, nel fine settimana anche nel territorio pontino non mancheranno velature dovute alla sabbia in sospensione e un pizzico di afa, non certo simile a quella estiva ma che si farà sicuramente sentire con la grande probabilità che questa volta toccherà togliere qualche maglia e alleggerire i giubbotti. Della serie: sembra essere giunto davvero il momento del cambio di stagione.