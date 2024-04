“La cultura illumina la giustizia” atteso Gratteri a Fondi

Domenica pomeriggio alle 15.30, presso la Fraternità del Monastero di San Magno a Fondi, si terrà un evento di grande rilevanza. Il magistrato e procuratore Nicola Gratteri sarà il protagonista di una discussione incentrata su temi cruciali: la cultura, la conoscenza e l’onestà come strumenti per combattere le mafie.

L’incontro, organizzato in collaborazione con l’attuale procuratore della repubblica di Napoli, affronterà tematiche: dalla cultura come luce sulla giustizia, tant’è che Gratteri illustrerà come la cultura possa illuminare il cammino verso una giustizia più equa e trasparente. Ma anche il tema dell’onestà come antidoto alle mafie. Il procuratore condividerà esperienze e strategie per promuovere l’onestà e l’integrità nella società.





Gratteri è uno dei massimi esperti in Italia riguardo alla ‘ndrangheta, la potente e sfuggente organizzazione criminale calabrese. La sua vasta conoscenza e la sua determinazione nel contrastarla lo rendono un punto di riferimento fondamentale per la lotta contro il crimine organizzato.

L’evento è aperto al pubblico, ma per prenotazioni e ulteriori informazioni sull’evento e per partecipare, si prega di contattare la Fraternità del Monastero di San Magno di Fondi o visitare i propri profili social.