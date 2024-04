Kart, per Villani la vetrina internazionale della Wsk Open Series

Anche il pontino Emanuele Villani tra i circa 250 piloti al via della Wsk Open Series al Franciacorta Karting Track, in provincia di Brescia. Il kartista di Fondi, tra i vincitori della Coppa Italia 2023, è pronto a tornare protagonista nella categoria Kz2, sempre a bordo di un mini-bolide della Tk Driver Academy.

“Un sogno che si avvera, finalmente. Meglio tardi che mai”, commenta Villani. “Ci rendiamo conto che è difficilissimo, perché comunque affronteremo persone che hanno l’opportunità di dedicarsi solo a questo e partecipano a 200 gare l’anno. A differenza mia, loro lo fanno per lavoro. Ma sono comunque contento, partecipare è uno dei traguardi che mi ero prefissato. Daremo il massimo, speriamo di essere competitivi. Ovviamente, non posso non ringraziare il mio team e gli sponsor, che continuano a darci fiducia e la possibilità di essere qui”.





L’edizione di quest’anno della Wsk Open Series, la settima, si svolge in due prove: dopo l’evento di Franciacorta, a concludere l’appuntamento ci saranno le finalissime in programma sul circuito internazionale di La Conca.