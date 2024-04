Ecco come creare un perfetto matrimonio in stile romano

Se stai cercando un tema di matrimonio unico e fuori dall’ordinario, perché non considerare una celebrazione a tema romano?

Questo non si limita solo a toghe e tuniche, ma può essere un’esperienza sofisticata caratterizzata da colori eleganti, decorazioni raffinate e fiori incantevoli.





Di seguito presenteremo alcune idee per creare il tuo indimenticabile matrimonio in stile romano. Prima di proseguire vogliamo ricordare che per questo articolo siamo stati aiutati dal nostro amico e fotografo di matrimoni esperto Emiliano Allegrezza (qui il link del suo sito web https://emilianoallegrezza.it/ ).

Gli abiti da sposi

Senti l’atmosfera regale con uno splendido abito da sposa ispirato alla Roma antica. Gli abiti eleganti, bianchi o avorio, con spalle scoperte (nello stile della toga) sono conosciuti come abiti della dea o greci. Caratterizzati da linee morbide e semplici, questi abiti hanno un taglio a trapezio che dona un aspetto incredibile, mentre il tessuto leggero e fluido conferisce un tocco di eleganza.

Per completare il look, opta per sandali con cinturino e gioielli semplici e discreti. Per i capelli, puoi scegliere tra morbide onde naturali, capelli sciolti o raccolti, e aggiungere un tocco di regalità con una corona di foglie di fico naturali e fiori di campo.

Per lo sposo, indossare una toga potrebbe essere eccessivo per un matrimonio moderno. Invece, un elegante abito italiano abbinato a una cravatta di seta conferirà un’aura sofisticata senza perdere il richiamo al tema romano.

Come scegliere il luogo e l’invito adatti

Gli antichi romani erano profondamente ancorati nella tradizione, e il matrimonio non faceva eccezione. Seguivano un formato rigoroso, con la cerimonia che si teneva tradizionalmente a casa dei genitori della sposa. Durante la celebrazione, il padre della sposa e due amici intimi celebravano il matrimonio e solitamente si sacrificava un animale.

Oggi, mentre non è più necessario sacrificare un animale, ci sono molte location suggestive a Roma dove è possibile celebrare il matrimonio, dalla maestosità della Basilica di San Pietro al suggestivo scenario del Foro Romano. Ovviamente non è obbligatorio recarsi a Roma per avere un matrimonio di questo genere. In tutto il mondo è possibile trovare location che trasmettono l’atmosfera e le sensazioni di altri tempi.

Nel vasto panorama di modelli di inviti disponibili, trovare quello giusto può essere un problema. È fondamentale scegliere un invito che si attenga al tema del matrimonio. Suggeriamo disegni ispirati all’antica Roma, come foglie d’alloro dorate, frutta come uva e fichi, o rami di ulivo. Questi elementi metteranno in risalto il tema del tuo matrimonio in modo sottile ed elegante.

Le decorazioni ed i fiori

Immagina colonne imponenti, urne ornate, archi decorativi, abbondante fogliame, candele scintillanti e tessuti drappeggiati. I Romani erano amanti del lusso e puoi riflettere questo nell’allestimento del tuo matrimonio. Potresti arricchire l’atmosfera con aranci, limoni e ulivi in vaso per creare una suggestiva ambientazione mediterranea. Una tavolozza di colori che comprenda crema, bianco, oro e verde sarà perfetta per catturare l’atmosfera magica nelle tue fotografie di matrimonio.

Le decorazioni floreali seguono uno stile romano semplice; gigli e sempreverdi aggiungono una piacevole freschezza. Le foglie di alloro erano molto popolari nell’antica Roma, mentre durante le cerimonie nuziali le rose, i papaveri, le viole e gli iris erano fiori comuni.

Per quanto riguarda l’intrattenimento, potresti considerare l’idea di avere un suonatore di arpa per aggiungere un tocco di magia al tuo ricevimento. In alternativa, coinvolgere attori professionisti per eseguire estratti dal Giulio Cesare di Shakespeare potrebbe essere un’idea intrigante per un intrattenimento tradizionale romano durante il tuo matrimonio.

Quali trucchi utilizzare?

Le donne romane dedicavano molta attenzione al loro aspetto, producendo creme e altri cosmetici. Seguivano anche istruzioni dettagliate su come applicare il trucco, anche se sbiancavano i capelli con varie miscele e utilizzavano una penna per enfatizzare labbra e occhi. Tuttavia, non consigliamo di seguire tali metodi.

Per un look moderno e raffinato, suggeriamo un trucco neutro, che accentui la naturale luminosità della pelle come se fosse baciata dal sole. Puoi optare per ciglia finte ed eyeliner per enfatizzare gli occhi, mantenendo un aspetto fresco e naturale.

La scelta del cibo e della torta nuziale

Anche se non abbiamo una conoscenza dettagliata dei dolci consumati nell’antica Roma, possiamo immaginare che fossero eccezionali. Sapendo che consumavano abbondante frutta come uva e fichi, possiamo ipotizzare che fossero ingredienti principali insieme a miele e olio d’oliva. Per quanto riguarda il tema dell’antica Roma, lo associamo spesso all’oro, ai motivi dorati e alle corone d’alloro. Un banchetto degno di un matrimonio romano includerebbe pane, frutta, pesce, carne e insalata. In generale, un classico menu italiano sarebbe un’ottima scelta per sposarsi in stile romano.