Beccato senza patente, denunciato giovane indiano

Nella serata del 29 marzo, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Latina hanno effettuato un controllo su un veicolo sospetto nei pressi del capoluogo. Il conducente, un cittadino indiano di 24 anni residente a Terracina, ha dichiarato di aver dimenticato la patente di guida. Tuttavia, i dati del conducente nel sistema hanno rivelato che possedeva una patente valida. Durante il confronto tra la foto del conducente e quella registrata, è emerso che non si trattava della stessa persona.

Il sospetto, messo alle strette, ha consegnato il permesso di soggiorno e la carta d’identità elettronica. L’identificazione ha rivelato che il conducente era in realtà un cittadino indiano classe 2001, residente a Terracina, e che non aveva mai conseguito la patente di guida. Di conseguenza, il giovane di 23 anni è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per false dichiarazioni a un Pubblico Ufficiale e per guida senza patente.





Inoltre, il veicolo è stato sanzionato per non conformità all’omologazione e per mancanza di copertura assicurativa.