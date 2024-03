Ricercato dalle autorità rumene, arrestato a Terracina

La Polizia di Stato della Questura di Latina ha dato esecuzione a un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità della Romania nei confronti di un 27enne cittadino rumeno. L’uomo si era reso responsabile nel 2016 di falsa testimonianza nel corso di un’udienza penale innanzi al Tribunale di Bacau e, nel 2019, sempre a Bacau, di guida senza patente.

I poliziotti della Squadra Mobile, insieme ai colleghi del Commissariato di Terracina che già da qualche tempo si erano posti al rintraccio dello straniero per poter dare esecuzione al richiamato provvedimento di cattura, nella giornata di giovedì sono riusciti a scovare il ricercato nella cittadina costiera, procedendo al suo arresto in ordine ai reati contestati. Dopo le formalità di rito, il 27enne è stato condotto presso il carcere di Latina, a disposizione dell’autorità giudiziaria per le successive attività procedurali.