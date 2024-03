Restauro mobili: scopri la guida definitiva per non sbagliare

Tutti noi abbiamo in casa almeno un mobile che ha bisogno di essere riportato al suo antico splendore. Che si tratti di un vecchio armadio ereditato dalla nonna, una cassettiera ormai malandata o una credenza della zia, il restauro dei mobili è un’arte che, se affrontata con dedizione e attenzione ai dettagli, può regalare risultati sorprendenti.

In questa guida vedremo quali sono i passaggi fondamentali per un restauro perfetto, analizzando i vari materiali e gli strumenti indispensabili insieme agli esperti nel restauro mobili antichi della Angelani Restauro che ci hanno fornito i preziosi consigli che abbiamo utilizzato per la scrittura di questo articolo.





Conosci il tuo mobile: legni e finiture

Prima di iniziare a restaurare un mobile, è fondamentale conoscerne le caratteristiche principali, come il tipo di legno e la finitura originale. Queste informazioni possono aiutarti a scegliere i prodotti giusti per il restauro e a realizzare un lavoro curato e fedele all’originale.

Esistono tantissime specie di legno utilizzate nella realizzazione di mobili, ma alcune sono più comuni di altre:

Noce : dal colore caldo e dal disegno delle venature molto pronunciato, la noce è uno dei legni più apprezzati nell’arredamento;

: dal colore caldo e dal disegno delle venature molto pronunciato, la noce è uno dei legni più apprezzati nell’arredamento; Rovere : un legno resistente e durevole, ideale per mobili robusti e pesanti;

: un legno resistente e durevole, ideale per mobili robusti e pesanti; Castagno : dalle tonalità calde e dal caratteristico aspetto rustico, il castagno è spesso utilizzato per arredare ambienti in stile country;

: dalle tonalità calde e dal caratteristico aspetto rustico, il castagno è spesso utilizzato per arredare ambienti in stile country; Ciliegio: un legno morbido e lavorabile, con venature sottili e molto apprezzato per gli interni eleganti.

Anche la tipologia di finitura originaria del mobile può variare. È importante identificarla correttamente per poterla ripristinare nel modo più fedele possibile:

Vernice : può essere trasparente o colorata, opaca o lucida e protegge il legno dagli agenti atmosferici e dall’usura;

: può essere trasparente o colorata, opaca o lucida e protegge il legno dagli agenti atmosferici e dall’usura; Cera : dona al legno una finitura naturale e satinata e lo nutre in profondità, garantendo una protezione discreta ma efficace;

: dona al legno una finitura naturale e satinata e lo nutre in profondità, garantendo una protezione discreta ma efficace; Olio: penetra in profondità nel legno e lo protegge da umidità e macchie, conferendogli un aspetto naturale e vellutato.

Gli strumenti indispensabili per il restauro dei mobili

Per realizzare un restauro perfetto, è fondamentale avere a disposizione gli strumenti giusti:

Spatole e raschietti : utili per rimuovere la vecchia finitura e stuccare eventuali imperfezioni del legno;

: utili per rimuovere la vecchia finitura e stuccare eventuali imperfezioni del legno; Carte abrasive : servono per levigare, smussare gli angoli e eliminare segni di usura o graffi profondi;

: servono per levigare, smussare gli angoli e eliminare segni di usura o graffi profondi; Spazzole metalliche : ideali per pulire le venature del legno e rimuovere residui di vecchia finitura;

: ideali per pulire le venature del legno e rimuovere residui di vecchia finitura; Pennelli e spugne : indispensabili per applicare prodotti come vernici, cere e oli;

: indispensabili per applicare prodotti come vernici, cere e oli; Guanti, mascherine e occhiali protettivi: non dimenticare che il restauro dei mobili richiede l’uso di sostanze chimiche che possono risultare dannose se inalate o a contatto con la pelle.

Le fasi del restauro: un approccio passo dopo passo

Il processo di restauro di un mobile si sviluppa attraverso diverse fasi, ognuna delle quali va affrontata con cura e attenzione. Vediamo insieme i principali passaggi:

Rimozione della vecchia finitura alterata: la prima fase consiste nel rimuovere la vecchia vernice o cera presente sul mobile. Questa operazione può essere realizzata mediante carta abrasiva o con l’utilizzo di appositi sverniciatori chimici. Pulitura del legno: dopo aver rimosso la finitura originaria, è necessario pulire il legno in profondità mediante un detergente specifico. Questo permetterà di eliminare eventuali residui di sporco e preparerà la superficie per la fase successiva. Riparazione delle imperfezioni: è possibile che il mobile presenti delle imperfezioni, come graffi, ammaccature o fori causati dall’usura nel tempo. In questo caso, è utile utilizzare inserti in legno, adeguatamente predisposti e una pasta stuccante adatta al tipo di legno, applicandola con una spatola e aspettando che si asciughi prima di procedere oltre. Eventuale Levigatura del legno: una volta riparate le imperfezioni, si procede alla levigatura del legno mediante carte abrasive a grana fine. Questa operazione ha lo scopo di rendere la superficie morbida al tatto e pronta per l’applicazione della nuova finitura. Applicazione della finitura: a questo punto, si può passare all’applicazione della finitura scelta in base al tipo di legno e alle caratteristiche originali del mobile. Si consiglia di seguire attentamente le istruzioni fornite dal produttore e di effettuare almeno due mani di prodotto, lasciando il tempo necessario perché la finitura si asciughi tra le varie applicazioni.

Nel caso in cui si abbia un mobile antico, che conservi la sua patina originale, le fasi di restauro dovranno avere un approccio totalmente conservativo, che rispetti tutti i materiali originali dell’opera, questa metodologia che può eseguire solo un restauratore qualificato.

Precauzioni e accorgimenti per un restauro impeccabile

Il restauro mobili, se fatto con cura e dedizione, può regalare nuovi anni di vita ai nostri vecchi pezzi d’arredamento. Tuttavia, è importante adottare alcune precauzioni per evitare di danneggiare il mobile e preservare la sua bellezza originale:

Informarsi su legni e finiture : come abbiamo visto, conoscere le caratteristiche del mobile che si sta restaurando è fondamentale per utilizzare prodotti e tecniche adatte;

: come abbiamo visto, conoscere le caratteristiche del mobile che si sta restaurando è fondamentale per utilizzare prodotti e tecniche adatte; Pazienza e attenzione ai dettagli : il restauro dei mobili richiede tempo e cura in ogni fase. Non affrettare mai i processi e presta sempre attenzione ai minimi dettagli;

: il restauro dei mobili richiede tempo e cura in ogni fase. Non affrettare mai i processi e presta sempre attenzione ai minimi dettagli; Ripristino delle parti mancanti o rotte : se il mobile presenta parti danneggiate o mancanti, cerca di ripristinarle o sostituire con elementi simili ai modelli originali;

: se il mobile presenta parti danneggiate o mancanti, cerca di ripristinarle o sostituire con elementi simili ai modelli originali; Tenere conto delle dimensioni del mobile: un grande armadio avrà bisogno di tempistiche diverse rispetto a una piccola scrivania. Di conseguenza organizza al meglio il tuo lavoro tenendo conto delle dimensioni del pezzo che stai trattando.

Arrivato a questo punto, hai tutte le informazioni di cui hai bisogno per provare a cimentarti nel restauro di un tuo mobile antico o, eventualmente, comprendere come opererà l’azienda a cui deciderai di affidarti.