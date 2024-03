Le migliori auto di piccole dimensioni per il 2024

Il mercato automobilistico continua a rinnovarsi. Se da un lato i produttori devono adattarsi alle nuove normative per far fronte ai cambiamenti climatici, dall’altro sono anche chiamati a intercettare le esigenze dei consumatori. Con un’offerta in espansione, per gli automobilisti non è sempre facile orientarsi nella scelta. Tra le nuove tendenze del mercato automobilistico, per esempio, c’è un rinnovato interesse per il mercato dell’usato, con una piattaforma come Ovoko a trascinare il settore per quanto concerne i ricambi di seconda mano di tutti i migliori brand automotive come Volvo, Bmw, Mercedes, FIAT etc. Il sito si è autorevolmente affermato perché offre un servizio di qualità, ma anche per la grande disponibilità di parti di veicolo di tutti i marchi. Ma quali sono, invece, le migliori occasioni del 2024 nel segmento delle auto di piccole dimensioni?

Una questione di definizioni

Per definire l’auto di piccole dimensioni è necessario tracciare dei confini. Un tempo si era soliti chiamare queste auto “utilitarie”, poi inglobate nel cosiddetto “segmento B”, la seconda categoria delle autovetture secondo le classificazioni dell’Unione Europea. A volte, prendendo in prestito i termini del lessico inglese o americano, queste auto vengono anche chiamate subcompatte o supermini. In generale, comunque, bisogna considerare che la classificazione europea per segmenti non tiene conto di dimensioni o peso, ma soltanto di lunghezza, nello specifico da 3,7 a 4,2 metri. Più confortevoli delle tipiche citycar, ma comunque facili da parcheggiare, le auto del segmento B sono tendenzialmente pensate per un’utenza di livello medio o per le famiglie senza figli.





La classifica: dal decimo all’ottavo posto

Mini 3-Door Hatch è una delle migliori scelte per il 2024 in questa categoria. Nonostante un design non troppo rinnovato, questo modello si distingue per una notevole facilità di guida in tutte le sue versioni, compresa quella elettrica che, però, ha un’autonomia un po’ limitata. Un gradino più in alto c’è Audi A1 Sportback: non eccessivamente costosa per essere un’auto di questo brand, Audi A1 Sportback somiglia in parte a una utilitaria estremamente popolare come la Polo di Volkswagen, ma dalla sua ha una carrozzeria e un abitacolo decisamente più eleganti. Piccola sì, ma “premium”. Anche SEAT Ibiza ha struttura e motore simile a quella della Polo e, inoltre, condivide anche molta elettronica. Il vantaggio? SEAT Ibiza è più economica (e non di poco) rispetto a tutti i modelli finora menzionati.

Verso la parte alta della top 10

Nella classifica dei migliori dieci modelli per il 2024 c’è anche Ford Fiesta. Ufficialmente fuori produzione dall’estate del 2023, lo storico e popolarissimo modello Ford continua a essere molto amato per il suo prezzo vantaggioso e la sua praticità, ma anche per una guida piuttosto divertente in tutte le versioni. Honda Jazz si colloca al sesto posto: al momento disponibile in versione ibrida, il modello ha dalla sua la grande sensazione di comfort in virtù di un abitacolo estremamente curato, ma anche bassi costi di gestione che compensano un prezzo di lancio non troppo basso. Al confine con la prima metà della classifica c’è Renault Clio, un’auto esteticamente molto curata che vanta anche un bagagliaio molto capiente. In generale, gli interni sono molto eleganti, anche se l’abitacolo non brilla in termini di comfort. Occhio al prezzo, però: in questa top 10 (e non solo) è uno dei modelli più economici.

In zona podio: c’è anche l’Asia

Al quarto posto di questa classifica c’è Volkswagen Polo, uno dei modelli preferiti dagli europei per molti decenni. Con un buon compromesso fra qualità, comfort e prezzo di lancio, Volkswagen Polo rimane una delle scelte migliori anche per la sua facilità di guida. Il motore di base è un po’ lento, ma le cose vanno meglio con il turbo da 95 cavalli 1.0 TSI. Il terzo gradino del podio, invece, è occupato da Hyundai i10, decisamente migliorata sul piano del design in questa generazione. In questo segmento, Hyundai i10 è una delle scelte più economiche, ma la qualità generale rimane molto buona, con un abitacolo confortevole specialmente nella zona dei sedili anteriori, mentre il bagagliaio non brilla in termini di capienza. Hyundai ha un po’ alzato il prezzo di lancio di questo modello, ma l’affidabilità generale e la lunga garanzia giocano a favore di i10.

In cima alla top 10

Al secondo posto di questa classifica c’è Dacia Sandero. Il modello è in assoluto il più economico in circolazione per questo segmento e la sua straordinaria popolarità si spiega anche così, ma Sandero non ha nulla da invidiare a modelli più costosi in termini di qualità e praticità di guida e comfort. Il motore da 1.0 litri funziona bene, gli interni sono ben costruiti, telaio e carrozzeria sono appena più fragili di quelli di altri modelli. La migliore scelta in assoluto, invece, è Peugeot 208: interni all’avanguardia, grande facilità di guida, versione elettrica con un’ottima autonomia sono i principali punti di forza di un modello che ha anche un prezzo di lancio piuttosto accessibile. Unico neo: lo schermo touchscreen non è particolarmente intuitivo, ma ci si abitua facilmente.