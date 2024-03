Manutenzione auto, tutto ciò che serve sapere

Uno degli errori più diffusi che si commettono in merito alla manutenzione di una vettura è senz’altro quello di pensare che tutto possa essere improvvisato. Assolutamente no, dal momento che prendersi cura della propria auto non è così scontato e, al contempo, comporta la necessità di prestare attenzione a tanti aspetti, di cui alcuni si tendono a trattare in maniera fin troppo superficiale.

Prima di agire in qualsiasi modo a livello di manutenzione, però, la cosa migliore da fare è senza dubbio quella di approfondire tutto ciò che viene riportato sul libretto di manutenzione della propria vettura. D’altro canto, farsi assistere da personale specializzato o dal proprio meccanico di fiducia è senz’altro la scelta più azzeccata per chi non ha grande esperienza in questo settore.





Curare sempre il lavaggio dell’auto

Mantenere la propria vettura sempre ben pulita è fondamentale. Si tratta di un aspetto che, purtroppo, tende a essere fin troppe volte sottovalutato o trattato con superficialità. Invece, curare la pulizia è molto importante, dal momento che agisce prima di tutto in ottica di prevenzione, anche chiaramente sulla salute e sul benessere di chi ogni giorno si muove con quell’auto. Affidarsi a dei professionisti, in questo senso, è forse la cosa migliore, come ad esempio le tante aziende che si occupano di lavaggio auto Roma o in altre città italiane.

Cambiare l’olio motore

Tra le attività base che riguardano la manutenzione di una vettura troviamo inevitabilmente anche il cambio dell’olio. In poche parole, questa operazione prevede la sostituzione dell’olio motore usato, che chiaramente ha subito un processo di degradazione con il passare dei chilometri, con dell’olio motore nuovo di zecca, in grado ovviamente di salvaguardare tale fondamentale elemento della vettura.

Va detto che con le auto che si muovono a benzina, il consiglio migliore da seguire per quanto riguarda la frequenza con cui effettuare il cambio dell’olio motore è di intervenire ogni 10 o 15 mila chilometri. Altrimenti, si può sempre pensare di sostituirlo con cadenza annuale. Se siete abituati a utilizzare la macchina molto di rado, allora si può pensare di allungare tale intervento una volta ogni due anni. Per tutte quelle auto dotate di un motore a diesel, invece, la cosa migliore è procedere alla sostituzione dell’olio motore ogni 7 mila chilometri, che corrispondono all’incirca una o due volte all’anno.

Vi ricordate di aggiungere il liquido di raffreddamento?

Spesso e volentieri ci si concentra solo sull’aggiunta del liquido di raffreddamento. Eppure, in realtà, l’errore che si commette più di frequente è proprio quello di non mettere in atto un’opportuna verifica sugli indicatori che si trovano all’interno del vaso di espansione. Ad esempio, è necessario verificare che non si vada mai oltre il livello massimo previsto. Anche nel caso in cui non si siano verificate delle fuoriuscite, la cosa migliore da fare è effettuare lo svuotamento del vaso all’incirca ogni 30 mila chilometri.

Batteria, freni e pneumatici

Curare a dovere la propria vettura prevede necessariamente anche prestare la dovuta e giusta attenzione nei confronti della batteria. Come si salvaguarda una batteria? Prima di tutto curandone la pulizia, ad esempio spazzolando i terminali usando una specifica spazzola realizzata in metallo, ovviamente dopo aver avuto cura di staccarla dal circuito della vettura. In caso di assenza del liquido, allora si deve effettuare il riempimento usando dell’acqua distillata.

Curare lo stato di freni e pneumatici è fondamentale per la sicurezza di chi è alla guida, ma anche delle altre persone che circolano in auto sulle strade. Come accorgersi che una gomma è usurata? Dando un’occhiata al segno di usura, pari a 1,6 mm, che si trova sul fondo degli pneumatici: una volta raggiunta tale tacca, vuol dire che è arrivato il momento di sostituire le gomme. La verifica del livello del liquido dei freni, invece, deve essere fatta almeno una volta all’anno, ovvero ogni 20 mila chilometri.