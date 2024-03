Come mantenere casa calda durante l’inverno senza sprecare energia

Quando arrivano i mesi più freddi cerchiamo di riscaldare le nostre case per renderle più confortevoli, ma spesso non prestiamo abbastanza attenzione al consumo di energia. Le nostre abitudini quotidiane possono causare sprechi energetici notevoli e farci spendere di più sulle bollette. Con alcuni piccoli accorgimenti, possiamo rendere l’abitazione più efficiente dal punto di vista energetico durante la stagione invernale: basta gestire meglio il riscaldamento per mantenere la casa calda senza aumentare l’impatto sull’ambiente e sul nostro portafoglio.

Regolare il termostato con orari e gradi fissi

Se hai un termostato programmabile, puoi configurarlo per regolare la temperatura in casa in base agli orari e alla durata che preferisci. Ad esempio, potresti impostare una riduzione della temperatura o lo spegnimento dei riscaldamenti durante le ore in cui sei a lavoro e farla aumentare un’ora prima del tuo rientro a casa. Questa pratica non solo permette di risparmiare energia, ma impedisce anche che l’abitazione diventi troppo calda. Allo stesso tempo, non è consigliato aumentare eccessivamente il calore: di giorno bisogna mantenere la temperatura tra i 19°C e i 20°C e mai superare i 24°C, per garantire un clima confortevole. Durante la notte, invece, è meglio spegnere del tutto la caldaia ma, se preferisci svegliarti in un ambiente già caldo, potresti programmare il termostato in modo che si accenda automaticamente un paio di ore prima della tua sveglia. Infine, se le temperature di notte sono particolarmente rigide e vuoi evitare che la casa diventi fredda, è sufficiente regolare il termostato sui 17°C così da evitare sprechi energetici nelle ore notturne.





Utilizzo corretto delle valvole termostatiche

Le valvole termostatiche svolgono un ruolo cruciale nel controllo individuale dei radiatori, regolando il flusso dell’acqua calda attraverso di essi. Regolare l’apertura e la chiusura delle valvole in base alle esigenze e alla temperatura desiderata contribuisce a ottimizzare il riscaldamento delle aree più frequentate della casa, riducendo al contempo la richiesta energetica della caldaia. Queste valvole consentono di impostare temperature differenziate in varie stanze, permettendo una gestione mirata del comfort termico in tutta la casa. Quando la temperatura ambientale si avvicina al livello desiderato, le valvole termostatiche si chiudono automaticamente, inviando l’acqua calda verso altri radiatori ancora in funzione, garantendo così un riscaldamento uniforme ed efficiente degli ambienti domestici.

Scegliere gli infissi più adeguati

Le finestre della tua abitazione svolgono un ruolo essenziale nel fornire luce naturale e circolazione d’aria, oltre a catturare energia solare termica. Tuttavia, se non sono sigillate correttamente o non dispongono di doppi vetri, possono diventare una fonte significativa di dispersione del calore, causando una perdita considerevole di calore in tutta l’abitazione. Una soluzione efficace per risolvere questo problema è la sostituzione degli infissi con modelli di ultima generazione dotati di doppi vetri, o vetro camera . Grazie alla presenza di uno spazio d’aria tra i due strati di vetro, la trasmissione del calore attraverso le finestre viene drasticamente ridotta. Questo ti permetterà di notare un miglioramento notevole nell’efficienza termica della tua abitazione.

