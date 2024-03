Cade dal tetto, incidente mortale sul lavoro ad Aprilia

Dramma sul lavoro, nella zona industriale di Aprilia: un uomo è morto, secondo le prime ricostruzioni dopo un volo nel vuoto di diversi metri. Un incidente a quanto pare accaduto intorno alle 14 di lunedì, mentre era intento ad effettuare dei lavori sul tetto di un capannone in via della Meccanica. La vittima è un 60enne di origine cinese. Nulla da fare per salvarlo.

Oltre ai soccorritori del 118 e dell’eliambulanza Pegaso, sul posto hanno operato i vigili del fuoco, personale dell’Asl e i carabinieri del reparto territoriale, al lavoro per cristallizzare con esattezza la dinamica della tragedia.