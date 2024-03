Bagarre in maggioranza, Aprilia Civica: “Uno spettacolo indecente”

“Uno spettacolo indecente offerto alla città a meno di un anno dalla tornata elettorale. Accuse reciproche tra gruppi della stessa maggioranza, richieste di dimissioni di assessori, scaricabarile sulla questione ambientale, silenzi imbarazzanti da parte del primo cittadino. Dopo la figuraccia alle provinciali ed il parere favorevole della Regione Lazio alla discarica in località Sant’Apollonia la giunta del sindaco Principi va letteralmente in frantumi”. A parlare, il gruppo di opposizione di Aprilia Civica, intervenuta a margine della bagarre nata in maggioranza tra Fratelli d’Italia e l’assessore Roberto Boi.

“Come avevamo già detto, il centrodestra sta preparando per la città di Aprilia una pessima sorpresa. Dopo averci regalato un mega impianto di trattamento rifiuti in via Valcamonica e dopo l’ultimo parere della Regione Lazio, lo spettro della realizzazione di una discarica è sempre più vicino. Contro questa eventualità siamo sempre stati impegnati in prima linea nella tutela del territorio senza lasciare nulla al caso. Il nostro non è mai stato un “No” pretestuoso o ideologico ma ben ponderato e teso alla tutela della salute, della periferia, e delle eccellenze prodotte dalle nostre aziende.





La città di Aprilia ospita già diverse realtà produttive molto impattanti dal punto di vista ambientale e, a nostro avviso, il territorio non può sopportare un ulteriore progetto industriale come quello di un deposito di rifiuti. Aprilia, come amiamo dire da sempre, ha già dato e non sopporterebbe un altro deposito di rifiuti. Vogliamo evitare, inoltre, di appesantire ulteriormente il traffico veicolari con il transito quotidiano di mezzi pesanti pieni di rifiuti sulla nostra rete stradale.

Il presidente Rocca criticando la logica del ‘No nel mio giardino’, preferendo ‘il giardino di Aprilia’ dimostra in un colpo solo: di non conoscere il territorio che governa vista l’impossibilità del Comune di Aprilia di ricevere un deposito di rifiuti; di non sapere quanto successo nel recente passato visto che per risolvere le emergenze della capitale, Aprilia più volte ha ricevuto i rifiuti provenienti di Roma.

Mentre in questi mesi mettevamo in campo iniziative per ostacolare l’eventualità di una discarica (mozioni consiliari, richieste di convocazione dell’assessore regionale o del presidente Rocca, richieste mai effettuata dal sindaco Principi, conferenze pubbliche, note stampa e in ultimo una racconta firme), il sindaco Principi e la sua maggioranza hanno sempre preferito il silenzio. Hanno sempre preferito spostare l’attenzione su altri temi e spesso hanno preferito attaccare pretestuosamente le forze di opposizione. Ricordiamo, che la coalizione civica in questi anni ha bloccato per ben tre volte progetti di discarica ad Aprilia e lo ha fatto nell’esclusivo interesse cittadino.

Oggi, per la serie le bugie hanno le gambe corte, scopriamo che la filiera di governo di centrodestra, tanto cara al sindaco Principi, regalerà ad Aprilia una discarica. Dove sono finite le promesse della campagna elettorale del sindaco? Questi sarebbero gli aiuti di filiera per Aprilia? Perché il sindaco Principi non ha mai convocato l’assessore Regionale?

Dopo la figuraccia alle elezioni provinciali, dove le segreterie di partito hanno lasciato fuori Aprilia dal consiglio, il centrodestra regala alla città un deposito di rifiuti. Da qualche ora inoltre, la questione della discarica ha aperto in maggioranza una spaccatura politica profonda. L’assessore Boi criticando proprio la filiera di governo ha puntato il dito nei confronti del partito Fratelli d’Italia aprendo una frattura difficilmente ricomponibile. Fratelli d’Italia di contro ha chiesto la testa dell’assessore Boi. Mentre l’assessore all’Ambiente Marchitti, neo tesserato di Forza Italia al quale consigliamo di mettere in piedi una task force contro la Regione Lazio, riesce a dire solo di ‘evitare allarmismi’, ricordiamo, che solo poche settimane fa il consigliere comunale La Pegna, in segno di protesta, promise di strappare la tessera di partito se fosse arrivata la decisione della discarica su Aprilia. Elementi di una compagine inadeguata e una giunta che va in pezzi. E il sindaco Principi in mezzo a questa burrasca sceglierà le logiche di partito o la tutela del territorio?

Ancora una volta dobbiamo parlare di “dilettanti allo sbaraglio”, ma ancora una volta dobbiamo dirci preoccupati dalle azioni di questa maggioranza. Il centrodestra sta letteralmente umiliando la nostra città. Difenderemo Aprilia in ogni luogo e con ogni mezzo a cominciare dal sostegno di tutta la coalizione Aprilia civica all’iniziativa di raccolta firme contro la discarica promossa da una nostra lista. Chiediamo al primo cittadino Principi di riferire urgentemente in consiglio comunale e subito dopo di prendere atto del fallimento politico della sua coalizione ed e di evitare una lenta ed inesorabile agonia a questa città”.