Accoltella il padre che dorme, 35enne arrestato a Latina

In piena notte ha afferrato un coltello da cucina, poi si è recato nella camera da letto dei genitori ed ha accoltellato il padre, ferito all’addome da un fendente.

Una sanguinosa aggressione tutta da spiegare, compiuta senza alcun apparente motivo, se non un raptus di follia. Un episodio avvenuto a cavallo tra venerdì e sabato a Latina Scalo, e che ha visto finire in manette un 35enne, tratto in arresto dai carabinieri della Compagnia del capoluogo.





Da quanto emerso l’indagato è affetto da tempo da una forma acuta di depressione, motivo per cui è in cura presso il servizio psichiatrico di Diagnosi e cura del Dipartimento di salute mentale dell’Asl. Ed è proprio agli effetti di questa patologia che secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti potrebbe essere legato l’accaduto, sebbene al momento dell’arresto il 35enne sia stato sottoposto a una valutazione medica specialistica che lo ha ritenuto capace di intendere e di volere.

Il genitore fortunatamente non è in gravi condizioni, la coltellata inferta non ha colpito punti vitali.