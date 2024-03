RomeCup 2024: il Pacinotti ancora protagonista al Rising Youth

Nell’ambito della prestigiosa Romecup 2024, svoltasi oggi presso la Facoltà di Ingegneria dell’ Università di Tor Vergata, si è tenuta la fase finale della terza edizione del progetto Rising Youth, promosso dalla Fondazione Mondo Digitale in collaborazione con SAP, una delle principali aziende mondiali nel settore delle soluzioni informatiche per le imprese.

L’obiettivo del progetto è, da ormai tre anni, quello di aiutare gli studenti ad acquisire e rafforzare le competenze digitali e trasversali necessarie per affrontare i continui cambiamenti del mondo complesso, riflettere sulle nuove opportunità professionali e immaginare un futuro sempre più sostenibile.





L’evento ha visto la partecipazione di studenti provenienti da diverse scuole d’Italia, desiderosi di mettersi alla prova. Tra i protagonisti indiscussi della giornata ricca di sfide e creatività, è spiccato l’Istituto Tecnico Industriale “Pacinotti” di Fondi, che dopo la vittoria dello scorso anno, ha dimostrato ancora una volta il proprio valore aggiudicandosi, tra più di 20 progetti finalisti, un meritatissimo secondo posto grazie ad un vero e proprio prototipo funzionante portato in gara: l’Acquaponica Smart.

Guidati dai docenti Gianni di Manno, esperto di informatica, e Marco De Filippis, esperto di Elettrotecnica ed Automazione, i giovani studenti del Pacinotti hanno proposto un modello di sistema per la coltivazione in acquaponica, alimentato con energia rinnovabile e controllato e gestito da remoto.

Un approccio avanguardistico che ha mirato ad unire tecnologie di precisione e sostenibilità ambientale, offrendo una soluzione completa per una produzione agricola efficiente e rispettosa dell’ambiente.

Proprio la concretezza e l’innovatività del progetto, unito alla creatività e alla capacità espositiva del team dei ragazzi, ha conquistato l’ammirazione della giuria di esperti del settore che ha premiato il

prodotto non solo per l’originalità e la qualità della loro proposta, ma anche per l’adozione di tecnologie intelligenti SAP.



L’ottica interdisciplinare con cui tutti i progetti della scuola sono stati concepiti ha permesso agli studenti di integrare le loro conoscenze e competenze in modo sinergico, ottenendo risultati straordinari e confermando il valore dell’istruzione e della formazione, nonché il talento e l’impegno dei giovani studenti italiani nel promuovere soluzioni innovative per un futuro più sostenibile. Un merito che ancora una volta

conferma, a livello nazionale, l’eccellenza e l’innovazione dell’Istituto Antonio Pacinotti di Fondi.