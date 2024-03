“Ho partecipato stamane (ieri n.d.r.) all’audizione dell’Assessore Regionale alla Mobilità e ai Trasporti Fabrizio Ghera nella VI Commissione del Consiglio Regionale avente ad oggetto la sospensione delle agevolazioni della “Carta Tutto Treno”.

Continuiamo a non comprendere la scelta di sospendere già da diversi mesi l’agevolazione tariffaria per procedere alle tanto decantate rimodulazioni degli importi dell’ agevolazione sulla base delle fasce di reddito ISEE. Rimangono molti dubbi e perplessità.





Perché procedere alla sospensione senza uno studio di fattibilità precedente che permettesse di procedere con una programmazione che non danneggiasse l’utenza?

Perché privare per diversi mesi alcune migliaia di persone e famiglie di una agevolazione che permette una qualità della vita migliore a studenti, lavoratori e pendolari ed evita l’eccessivo congestionamento dei treni regionali?

Vale la pena creare tali disagi per sospendere una misura che a pieno regime costa in un anno un milione di euro su un bilancio di qualche decina di miliardi di euro come quello della Regione Lazio?

Ci pare un esercizio oltremodo zelante di contenimento della spesa della destra al governo della Regione che penalizza in particolar modo la provincia di Latina e il sud pontino, sulla pelle di lavoratrici e lavoratori, studentesse e studenti. Su una linea, la FL7 Roma-Formia-Minturno, che da mesi è segnata da disagi, guasti e gravi ritardi.

Dove sono i tanti rappresentanti della coalizione di centrodestra eletti in provincia di Latina? Era così necessario creare tali disagi per procedere in maniera frettolosa e non programmata a rimodulazioni che comporteranno un risparmio molto contenuto alle casse della Regione

Il PD a tutti i livelli, dal consiglio regionale alla federazione e ai circoli, ha denunciato il problema e si è mobilitato per una rapida risoluzione. A noi resta l’auspicio che nel più breve tempo possibile l’agevolazione sia ripristinata. Ulteriori ritardi sarebbero inaccettabili”.

Così, in una nota, il consigliere regionale Salvatore La Penna (Partito Democratico).