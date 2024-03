Cadavere alla stazione di Terracina, indagano i carabinieri

Macabro rinvenimento, in uno dei locali della stazione ferroviaria di Terracina. Un’area da anni in un limbo e che nella mattinata di mercoledì ha fatto da sfondo al ritrovamento del cadavere di un uomo, un cittadino indiano secondo i primi accertamenti probabilmente venuto a mancare nottetempo.

Da chiarire le cause della morte, dato che la salma non presenterebbe evidenze tali da poter indirizzare le indagini in maniera univoca. Al momento, non è escluso un malore. L’uomo potrebbe essere uno dei senzatetto che abitualmente cercano riparo presso lo scalo. Indagano i carabinieri della Compagnia cittadina.