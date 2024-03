Sorvegliato speciale non si fa trovare, arrestato dalla Polizia

La notte del 17 marzo scorso, personale della Polizia di Stato del Commissariato di Fondi, in servizio di Volante per il controllo del territorio, si recava presso l’abitazione di un sorvegliato speciale della Pubblica Sicurezza di Fondi, classe 1991, per procedere alla rituale verifica del rispetto delle prescrizioni impostegli dal Tribunale di Roma, Sezione Misure di Prevenzione, cui era stato sottoposto il 28 febbraio.

Il soggetto, tra i vari obblighi, aveva quello di rincasare non più tardi delle 21 che, considerato l’orario del controllo, non aveva rispettato.





Presso la sua abitazione era stata riscontrata la presenza di un congiunto, il quale riferiva che il parente non era presente dalla serata precedente e non era ancora rincasato.

Preso atto di ciò, alle successive ore 8, altro personale della Squadra Volante, si recava nuovamente presso l’abitazione del sorvegliato, ove nel frattempo egli era rientrato.

In considerazione della violazione commessa, il sorvegliato speciale veniva tratto in arresto, misura giudicata necessaria stante la gravità del fatto in quanto, ben conscio delle prescrizioni impostegli dal Tribunale di Roma con la misura di prevenzione personale citata, deliberatamente decideva di non rispettarla, senza peraltro avere nessun tipo di giustificazione e senza aver neppure avvisato di eventuali impedimenti nel rincasare le forze di polizie addette al suo controllo.

Il suo ampissimo curriculum criminale, composto da arresti e denunce in stato di libertà, evidenziavano senza alcun dubbio la sua pericolosità che, nonostante la sottoposizione alla sorveglianza di P.S., non gli ha impedito negli ultimi giorni di non rispettare l’obbligo di rincasare ed altre violazioni dello stesso carattere.