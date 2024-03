Beccato a rubare in un negozio di alimenti, rimesso in libertà

Un uomo è stato sorpreso a rubare alcuni alimenti in un supermercato a Gaeta. Tuttavia, il tribunale di Cassino ha deciso di rimetterlo in libertà. Secondo quanto evidenziato dal suo legale durante l’udienza, la scarsa quantità di beni rubati e la loro natura alimentare avvalorano l’ipotesi che il furto fosse esclusivamente per soddisfare i bisogni primari di sopravvivenza.

L’uomo, che frequenta spesso Gaeta nonostante la sua residenza in un altro centro, era già stato coinvolto in una vicenda simile in passato. La sua udienza in tribunale è stata fissata per settembre prossimo, dove verranno esaminati i dettagli di questo caso insolito.