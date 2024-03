Incidente mortale sulla Flacca, la vittima è un 30enne residente a Gaeta

Un schianto frontale violentissimo, che non ha lasciato scampo al conducente di una delle due auto coinvolte. Si è verificato intorno alle 19 di domenica lungo la Flacca, nel territorio di Gaeta, vedendo morire un 30enne albanese residente nella città del Golfo, Dhurim Shini.

Era al volante della sua Smart, quando per cause in corso di accertamento si è scontrato con una Opel Corsa su cui viaggiavano due donne, ferite e poi trasferite in codice rosso presso l’ospedale Dono Svizzero di Formia.





L’incidente mortale si è registrato su un rettilineo in località La Catena, nel tratto di strada tra il distributore Q8 e lo svincolo per Fontania. Oltre ai vigili del fuoco e ai soccorritori del 118, sul posto hanno operati gli agenti della polizia locale di Gaeta e quelli della polizia stradale di Formia.