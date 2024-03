Va in chiesa e tenta l’estorsione al viceparroco: arrestato

Nella giornata di giovedì, ad Aprilia, i carabinieri del Norm – Sezione Radiomobile hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 34enne residente in città: è accusato dei reati di tentata estorsione e minaccia nei confronti del viceparroco di una chiesa del posto.

Secondo le ricostruzioni dell’Arma, si era introdotto nel luogo di culto minacciando il sacerdote – un 52enne – per tentare di farsi consegnare del denaro. A margine delle formalità di rito, l’arrestato è stato associato nella casa circondariale di Latina.