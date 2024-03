Jeep contro un’autobetoniera, morto ex carabiniere di Aprilia

Era al volante della sua jeep, quando, per cause in corso di accertamento, non è escluso un malore, il veicolo è finito fuori controllo invadendo la corsia opposta, proprio nel momento in cui transitava un’autobetoniera.

Inevitabile, a quel punto, l’impatto. Un terribile schianto costato la vita a un uomo di Aprilia, Adriano Macellari, ex carabiniere di 60 anni, sposato e con figli.





L’incidente mortale si è verificato intorno alle 8 di venerdì lungo la Pontina vecchia, proprio ai confini tra il territorio di Aprilia e quello di Ardea. Inutili, i soccorsi del 118: Macellari è deceduto sul colpo.

L’esatta dinamica dell’accaduto è al vaglio degli agenti della polizia locale di Ardea. Sul posto, si è reso necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco.