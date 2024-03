Niente da fare per Gaeta e Latina, è L’Aquila la capitale italiana della Cultura

Arriva il verdetto: nulla da fare per le città pontine di Latina e Gaeta che pure erano in finale e ci hanno sperato fino alla fine.

Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, che ha anche scherzato sulla “sua” Napoli prima di leggere il verdetto contenuto nella busta, ha annunciato il nome della città che sarà Capitale Italiana della Cultura per il 2026: ovvero L’Aquila.





Su proposta della commissione giudicatrice e accettata dallo stesso Ministro, si è fatta strada l’ipotesi che vengano in qualche modo finanziati, seppur in forma diversa, anche i progetti delle città finaliste. Da capire se ciò avverrà anche per quest’anno o se ciò verrà inserito nel prossimo bando.

In più occasioni, è stato comunque spiegato come per Gaeta e Latina si è trattato comunque di un onore giungere alla finale, seppur senza la consacrazione.