Idee regalo festa della mamma: ecco come sorprenderla

Sei alla ricerca di un regalo originale per sorprendere la tua mamma nel giorno della sua festa? Un pensiero speciale la farà sentire coccolata durante la giornata dedicata a lei. Per scegliere un regalo adatto alla festa della mamma si può tenere conto di diversi fattori. Cerca di scoprire se ha bisogno di qualcosa, se desidera fare un viaggio oppure se deciderai di sorprenderla con un regalo originale, inaspettato o personalizzato. Le opzioni sono veramente tantissime e di certo riuscirai a trovare l’idea più adatta ai gusti della tua mamma. Ecco però alcune idee che ti possono aiutare a scegliere tra le varie proposte dedicate a questo giorno speciale.





Regali personalizzati per la festa della mamma

Personalizzare un regalo significa mettere qualcosa di proprio in un oggetto e renderlo unico per quella persona. Si parte infatti dalla scelta dell’articolo da personalizzare: una maglietta, una tazza, un cuscino oppure un gioiello. Per la customizzazione invece si può pensare a una foto, un ricamo oppure una frase da stampare che ti fa pensare al vostro rapporto speciale. Stesso discorso vale per esempio per un profumo personalizzato. È vero che una fragranza è un regalo molto personale ma se conosci un po’ i suoi gusti potresti crearne una unica per lei. In alternativa, se il negozio lo permette, potresti anche partecipare insieme a lei a un laboratorio che vi darà l’opportunità di creare insieme il profumo. Se invece ama i gioielli potresti renderne speciale uno con un’incisione dei vostri nomi oppure con una frase che esprima dolcezza. I regali personalizzati sono un’ottima opzione per celebrare la festa della mamma perché trasmettono unicità e ricercatezza nel pensiero.

Celebrare la mamma: i regali di design per la casa

Un’altra categoria di regali spesso sottovalutata è quella dei regali di design per la casa, un’idea originale per la festa della mamma. Può trattarsi di un quadro, una decorazione da parete, una statua in resina oppure di una lampada. Se l’arredamento e la decorazione di interni appassionano la tua mamma allora potresti sorprenderla con un regalo di questo tipo. Contribuisci a decorare una parete vuota regalandole un quadro di grandi dimensioni con un soggetto che potrebbe ricollegarsi a una delle sue passioni: il viaggio, l’arte contemporanea oppure semplicemente il colore. Tieni conto anche dell’arredamento circostante e cerca un oggetto che si abbini al resto del mobilio sia nei colori che nello stile. In alternativa puoi pensare di regalarle un oggetto che crei rottura e contrasti all’interno di un ambiente. Le statue in resina ad esempio sono perfette per creare questo tipo di effetto, soprattutto se rappresentano qualcosa di originale come un animale stilizzato oppure un motivo floreale. Un valore aggiunto potrebbe essere anche il colore. Un oggetto colorato infatti potrebbe diventare il fulcro della decorazione di un ambiente soprattutto se il resto dei colori presenti sono tenui e neutri.

Le esperienze da regalare per la festa della mamma

Un’altra tipologia di regali da tenere in considerazione è quella dei viaggi e delle esperienze, meglio ancora se riuscirete a condividerle insieme. Puoi infatti creare l’occasione adatta per passare del tempo con tua madre e creare dei nuovi ricordi di momenti speciali insieme a lei. Se il viaggio è una delle sue passioni allora potresti pensare di prenotarne uno a sorpresa in una meta che avrebbe sempre voluto visitare. In alternativa anche un’esperienza è un ottimo modo per trascorrere del tempo insieme: una giornata in un centro benessere, una gita organizzata in giornata, una cena in un ristorante stellato oppure un’attività adrenalinica. Anche in questo ambito il ventaglio di opzioni tra cui scegliere è vastissimo e in base alle preferenze della mamma si potrà optare per un massaggio, un trekking all’aperto oppure un lancio con il paracadute. Nel caso non sapessi quando prenotare un’esperienza ma vuoi comunque sorprendere la tua mamma allora potresti optare per un cofanetto regalo che, in base alla tipologia, racchiude un catalogo pieno di attività che potrete programmare con calma insieme. Lo stesso discorso è valido per i buoni viaggio o i voucher regalo. In questo modo farai comunque il regalo dei sogni a tua madre, con la possibilità di decidere i dettagli delle esperienze insieme e in un secondo momento.