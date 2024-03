Immigrazione clandestina, Polizia in azione: 2 irregolari

Si è svolto nello scorso fine settimana un servizio straordinario di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato, coordinato dal Commissariato di P.S. di Fondi, con l’ausilio di alcuni equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e l’impiego di personale in abiti civili, finalizzato al contrasto dell’immigrazione clandestina, sovente foriera di fenomeni di sfruttamento e degrado.

Nella circostanza sono stati condotti una serie di controlli mirati presso siti abbandonati ed utilizzati come rifugi, la stazione ferroviaria e le sue pertinenze, nonché di alcune abitazioni per le verifiche sul numero di occupanti in relazione alle dimensioni e la regolarità dei contratti di locazione.





Tra i numerosi stranieri controllati, la quasi maggioranza è risultata in regola con i titoli per la permanenza sul territorio nazionale, tuttavia, nei confronti di due cittadini indiani, entrati illegalmente in Italia, sono state avviate le procedure per il rimpatrio nel paese d’origine.

Gli stessi, classe 1982 e 2000, entrambi di Nuova Delhi, erano già stati controllati da personale della Squadra Volante in orario serale nei giorni scorsi, ed erano stati formalmente invitati a presentarsi presso l’Ufficio Immigrazione per le verifiche sul loro ingresso, diffida a cui non avevano ottemperato.

Accertato l’illecito venivano pertanto elevate nei loro confronti le sanzioni amministrative dell’importo di euro 172 cadauno.

Scattati quindi gli accertamenti volti al loro rintraccio, sono stati sorpresi nel sonno presso l’abitazione di un loro connazionale, al momento fuori dall’Italia, ospitati senza che fossero seguite le comunicazioni di rito all’Autorità di P.S..

Sottoposti ai regolari rilievi della Polizia Scientifica è stata confermata l’assenza di ogni titolo autorizzativo per il loro ingresso e soggiorno sul Territorio Nazionale.

I due sono stati inoltre trovati in possesso di alcune centinaia di euro, la cui provenienza si desume fosse provento di lavoro irregolare, sul quale sono in corso approfondimenti.

Sono in corso accertamenti anche in ordine alla messa a disposizione dell’immobile per uso abitativo a favore di cittadini stranieri irregolari, per il quale il Testo Unico dell’Immigrazione prevede la possibilità di procedere al sequestro del fabbricato.

Nell’ambito dell’operazione si è inoltre proceduto a dare esecuzione all’Ordinanza applicativa della detenzione domiciliare nei confronti di un pregiudicato di Fondi, classe 1973, già gravato da condanne per reati predatori.