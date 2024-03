“Capitale della Cultura”, si decide giovedì

La provincia di Latina è avvolta da un’atmosfera di attesa e speranza in vista del prossimo giovedì, giorno in cui verrà svelato se le città di Gaeta e Latina otterranno l’ambito titolo di Capitale Italiana della Cultura per l’anno 2026.

La candidatura di Gaeta, sostenuta da un’imponente coalizione di 133 partner, ha ricevuto un significativo incoraggiamento attraverso una nota diffusa ieri, in cui si augura buona fortuna per l’imminente decisione.

L’annuncio di giovedì è atteso con grande trepidazione, poiché potrebbe segnare l’inizio di un nuovo capitolo per il territorio pontino, portando con sé un significativo indotto culturale e turistico.